Крупная платформа по поиску работы займется популяризацией профессий сферы торговли

Posted 21 февраля, 16:59
Published 21 февраля, 16:59
Modified 21 февраля, 17:01
Updated 21 февраля, 17:01
Одним из направлений взаимодействия станет организация и проведение чемпионата Retail Skills.
Мероприятие будет проходить в Москве. Его участники соберутся на площадке ВДНХ. В рамках чемпионата сто лучших сотрудников торговых сетей будут состязаться в таких категориях, как директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле». На площадке чемпионата будет работать также ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.
Как отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, сотрудничество предполагает фокус на продвижении ценности работы в рознице, а также популяризации работы в торговой сфере. Стороны объединят свои усилия в сфере HR-технологий и ритейла с целью помочь найти новых специалистов и добиться роста эффективности найма.
Основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов отметил, что инновационные технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка платформы помогут решить кадровую проблему.
«В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!» — сказал Алексей Филатов.