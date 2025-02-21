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Posted 21 февраля, 19:09

Published 21 февраля, 19:09

Modified 21 февраля, 19:11

Updated 21 февраля, 19:11

В Башкирии 33% работников трудятся с вредными условиями

Каждый третий рискует жизнью в Башкирии

21 февраля 2025, 19:09
Фото: 1MI.

В Башкирии 33% работников трудятся с вредными условиями

Власти Башкортостана назвали число жителей Республики, занятых на объектах с опасными условиями труда, соответствующий документ регионального Минтруда изучил Mkset в пятницу, 21 февраля.

Согласно официальной статистике, в начале 2024 года на «вредных» должностях в Башкирии работали 107,8 тыс. человек. Таким образом, на предприятиях, где нарушение техники безопасности может стоить жизни и здоровья, были заняты 33% от всех работников Республики.

Похожие данные наблюдаются и в Приволжском федеральном округе (ПФО). В среднем по нему на таких объектах трудятся 37,4% работников, а по всей России — около 35,4%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии стали зазывать молодёжь работать в супермаркетах.

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