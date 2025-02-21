Каждый третий рискует жизнью в Башкирии

Согласно официальной статистике, в начале 2024 года на «вредных» должностях в Башкирии работали 107,8 тыс. человек. Таким образом, на предприятиях, где нарушение техники безопасности может стоить жизни и здоровья, были заняты 33% от всех работников Республики.