К морозам в Башкирии прибавятся другие превратности погоды

Posted 21 февраля, 10:56
Published 21 февраля, 10:56
Modified 21 февраля, 12:03
Updated 21 февраля, 12:03
В северной части региона снег не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10м/с. Ночью столбики термометра опустятся до -18°C…-23°C, а местами будет целых -28°C. Днём обещают -6°C…-11°C.
В субботу в южных районах РБ пройдёт снег, с локальной метелью, гололёдом и снежными заносами. Ветер будет северо-восточный 7-12м/с, местами его порывы будут достигать аж 15-20м/с.
На дорогах ночью и утром возможен туман. В связи с этим в региональном Минтрансе просят автолюбителей быть особенно аккуратными.
Ранее Mkset писал, что минувшей ночью столбики термометра в ряде районов Башкирии опустились до пугающих минусов.