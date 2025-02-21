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Posted 21 февраля, 10:56

Published 21 февраля, 10:56

Modified 21 февраля, 12:03

Updated 21 февраля, 12:03

К морозам в Башкирии добавится сильный ветер

К морозам в Башкирии прибавятся другие превратности погоды

21 февраля 2025, 10:56
Фото: 1MI.

К морозам в Башкирии добавится сильный ветер

Морозы в Башкирии продолжатся, и к ним прибавится сильный ветер, следует из прогноза синоптиков на завтра, 22 февраля.

В северной части региона снег не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10м/с. Ночью столбики термометра опустятся до -18°C…-23°C, а местами будет целых -28°C. Днём обещают -6°C…-11°C.

В субботу в южных районах РБ пройдёт снег, с локальной метелью, гололёдом и снежными заносами. Ветер будет северо-восточный 7-12м/с, местами его порывы будут достигать аж 15-20м/с.

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На дорогах ночью и утром возможен туман. В связи с этим в региональном Минтрансе просят автолюбителей быть особенно аккуратными.

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Ранее Mkset писал, что минувшей ночью столбики термометра в ряде районов Башкирии опустились до пугающих минусов.

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