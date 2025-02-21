Импортозамещение в медицине: В РФ начался выпуск препарата против ожирения

Эксперты описывают проблему лишнего веса как пандемию XXI века и подчеркивают ее связь с ростом смертности от инфарктов, инсультов и других опасных состояний. Ожирение значительно снижает качество жизни граждан и может привести к инвалидизации населения. Заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александр Аметов придерживается мнения, что расширение доступа к отечественным препаратам от ожирения особенно актуально в условиях ограничений на ввоз импортных лекарств. Такие препараты могут сыграть важную роль в борьбе с проблемой мирового масштаба.