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Posted 21 февраля, 14:40

Published 21 февраля, 14:40

Modified 21 февраля, 14:40

Updated 21 февраля, 14:40

Импортозамещение в медицине: В РФ начался выпуск препарата против ожирения

Импортозамещение в медицине: В РФ начался выпуск препарата против ожирения

21 февраля 2025, 14:40
Фото: 1MI.
В России средства для борьбы с ожирением станут более доступными. Такой шаг направлен на снижение смертности от разных заболеваний, включая сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, а также некоторые виды рака.

В российских аптеках уже продается препарат на основе семаглутида под названием «Велгия». За рубежом это вещество выпускают под торговыми марками Ozempic и Wegovy. «Велгия» является импортозамещающим продуктом. Этот медикамент предназначен для пациентов с сахарным диабетом и избыточной массой тела. Его производитель — фармкомпания «Промомед», информирует ria.ru.

Исследования американских ученых показали, что использование средств на основе семаглутида может предотвратить несколько десятков тысяч смертей ежегодно. В США проблема ожирения особенно актуальна: оно диагностировано у каждого пятого ребенка и каждого второго взрослого. Поэтому расширение доступа к подобным препаратам по всему миру является важной задачей для национальных систем здравоохранения многих государств. Об этом сообщает newsnn.ru.

В России ситуация также вызывает беспокойство. По данным Министерства здравоохранения РФ, диагноз «ожирение» поставлен примерно 2,5 млн граждан, однако реальная цифра может быть значительно выше и достигать сорока пяти миллионов.

Эксперты описывают проблему лишнего веса как пандемию XXI века и подчеркивают ее связь с ростом смертности от инфарктов, инсультов и других опасных состояний. Ожирение значительно снижает качество жизни граждан и может привести к инвалидизации населения. Заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александр Аметов придерживается мнения, что расширение доступа к отечественным препаратам от ожирения особенно актуально в условиях ограничений на ввоз импортных лекарств. Такие препараты могут сыграть важную роль в борьбе с проблемой мирового масштаба.

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