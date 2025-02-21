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Posted 21 февраля, 16:39

Published 21 февраля, 16:39

Modified 21 февраля, 16:41

Updated 21 февраля, 16:41

В Башкирии упали цены на фрукты и овощи

Хлеб и соль падают в цене в Башкирии

21 февраля 2025, 16:39
Фото: 1MI.

В Башкирии упали цены на фрукты и овощи

Стала известна динамика цен в Башкортостане за неделю, соответствующий отчёт Росстата Mkset изучил в пятницу, 21 февраля.

Так, ряд позиций за семидневку показали рост в стоимости. Сильнее всего инфляция отразилась на помидорах — килограмм томатов подорожал до ₽242,73 (+2,12% за неделю). В пределах 1-2% также подорожали детское питание, огурцы, морковь, печенье и капуста.

Сильнее всего подешевели же яблоки. Они упали в цене на 2,38% (до ₽125,55 за кг). Репчатый лук потерял в стоимости 2,03% (₽46,35). В пределах 1-2% подешевели гречка, рис, подсолнечное масло и соль, а также овощные детские консервы.

Некоторые позиции сохранили статус-кво или изменились в цене незначительно. Так, например, хлеб из пшеничной муки стал дешевле лишь на 0,74% (₽99,30).

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Ранее Mkset беседовал с экспертами о том, скажется ли укрепление рубля на ценах в Башкирии.

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