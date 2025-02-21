Хлеб и соль падают в цене в Башкирии

Сильнее всего подешевели же яблоки. Они упали в цене на 2,38% (до ₽125,55 за кг). Репчатый лук потерял в стоимости 2,03% (₽46,35). В пределах 1-2% подешевели гречка, рис, подсолнечное масло и соль, а также овощные детские консервы.