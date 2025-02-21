Хлеб и соль падают в цене в Башкирии

Posted 21 февраля, 16:39
Published 21 февраля, 16:39
Modified 21 февраля, 16:41
Updated 21 февраля, 16:41
Так, ряд позиций за семидневку показали рост в стоимости. Сильнее всего инфляция отразилась на помидорах — килограмм томатов подорожал до ₽242,73 (+2,12% за неделю). В пределах 1-2% также подорожали детское питание, огурцы, морковь, печенье и капуста.
Сильнее всего подешевели же яблоки. Они упали в цене на 2,38% (до ₽125,55 за кг). Репчатый лук потерял в стоимости 2,03% (₽46,35). В пределах 1-2% подешевели гречка, рис, подсолнечное масло и соль, а также овощные детские консервы.
Некоторые позиции сохранили статус-кво или изменились в цене незначительно. Так, например, хлеб из пшеничной муки стал дешевле лишь на 0,74% (₽99,30).