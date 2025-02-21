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Posted 21 февраля, 19:14

Published 21 февраля, 19:14

Modified 21 февраля, 19:16

Updated 21 февраля, 19:16

Хабиров повидался с воспитанниками парка «Патриот»

Глава Башкирии предупредил о падениях и поражениях

21 февраля 2025, 19:14
Фото: Радий Хабиров / Vk.

Хабиров повидался с воспитанниками парка «Патриот»

Об очередной поездке в военно-патриотический парк под Уфой отчитался руководитель Башкортостана Радий Хабиров в пятницу, 21 февраля.

Над тем, что с визитами туда глава Республики зачастил, он поиронизировал и сам. Однако Хабиров указал на важность «воспитания следующего поколения» и цели сделать их «достойными людьми и патриотами».

Перед воспитанниками глава Башкирии выступил с длинной речью.

— Жизнь — штука непростая. Будут взлёты, падения, поражения — чего только не будет. Но никогда не сдавайтесь, идите вперёд, всё получится, — озвучил свои мысли Хабиров.

Упомянул глава Республики и о планах по развитию «Патриота». В частности, Хабиров заявил, что парк должен наращивать свою пропускную способность. Из более конкретных нововведений он указал на строительство и проектирование новых корпуса и столовой, а также бассейна.

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