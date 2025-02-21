Глава Башкирии предупредил о падениях и поражениях

Posted 21 февраля, 19:14
Published 21 февраля, 19:14
Modified 21 февраля, 19:16
Updated 21 февраля, 19:16
Над тем, что с визитами туда глава Республики зачастил, он поиронизировал и сам. Однако Хабиров указал на важность «воспитания следующего поколения» и цели сделать их «достойными людьми и патриотами».
Перед воспитанниками глава Башкирии выступил с длинной речью.
— Жизнь — штука непростая. Будут взлёты, падения, поражения — чего только не будет. Но никогда не сдавайтесь, идите вперёд, всё получится, — озвучил свои мысли Хабиров.
Упомянул глава Республики и о планах по развитию «Патриота». В частности, Хабиров заявил, что парк должен наращивать свою пропускную способность. Из более конкретных нововведений он указал на строительство и проектирование новых корпуса и столовой, а также бассейна.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирию из США вернули детей, попавших в американский социальный приют.