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Posted 21 февраля, 05:13

Published 21 февраля, 05:13

Modified 21 февраля, 12:50

Updated 21 февраля, 12:50

Фанат уфимской бачаты оказался в федеральном розыске

Фанат уфимской бачаты оказался в федеральном розыске

21 февраля 2025, 05:13
Фото: FreePik.
Любовь к бачате сыграла злую шутку с должником из Ухты, который пытался скрыться в Башкирии, сообщает в пятницу, 21 февраля, информагентство БНК.

В отделении судебных приставов по городу Ухта накопилось целых 11 исполнительных производств на мужчину 1977 года рождения, который задолжал по налогам, кредитам и судебным издержкам более ₽640`000. Должник, как водится, по месту прописки не появлялся, поэтому пристав объявила его в исполнительный розыск, а заодно и его автомобиль Hyundai Accent.

Казалось бы, растворился человек в большом мире… Но пристав оказалась настойчивой и обратила внимание на социальные сети должника. И тут выяснилось, что беглец увлекся бачатой и регулярно посещает танцевальную студию в Уфе.

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Вместо того, чтобы наслаждаться ритмами латиноамериканского танца, на одно из занятий к нему явился уфимский судебный пристав и взял объяснение. Теперь все исполнительные производства будут переданы в службу судебных приставов Башкортостана, которые и займутся взысканием долга с танцующего должника.

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Как ранее сообщал Mkset, уроженец деревни Горький, что в Архангельском районе Башкирии, стал папой-«призраком», уклоняясь от алиментов.

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