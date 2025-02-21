Фанат уфимской бачаты оказался в федеральном розыске

В отделении судебных приставов по городу Ухта накопилось целых 11 исполнительных производств на мужчину 1977 года рождения, который задолжал по налогам, кредитам и судебным издержкам более ₽640`000. Должник, как водится, по месту прописки не появлялся, поэтому пристав объявила его в исполнительный розыск, а заодно и его автомобиль Hyundai Accent.