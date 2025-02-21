Фанат уфимской бачаты оказался в федеральном розыске

Posted 21 февраля, 05:13
Published 21 февраля, 05:13
Modified 21 февраля, 12:50
Updated 21 февраля, 12:50
В отделении судебных приставов по городу Ухта накопилось целых 11 исполнительных производств на мужчину 1977 года рождения, который задолжал по налогам, кредитам и судебным издержкам более ₽640`000. Должник, как водится, по месту прописки не появлялся, поэтому пристав объявила его в исполнительный розыск, а заодно и его автомобиль Hyundai Accent.
Казалось бы, растворился человек в большом мире… Но пристав оказалась настойчивой и обратила внимание на социальные сети должника. И тут выяснилось, что беглец увлекся бачатой и регулярно посещает танцевальную студию в Уфе.
Вместо того, чтобы наслаждаться ритмами латиноамериканского танца, на одно из занятий к нему явился уфимский судебный пристав и взял объяснение. Теперь все исполнительные производства будут переданы в службу судебных приставов Башкортостана, которые и займутся взысканием долга с танцующего должника.
Как ранее сообщал Mkset, уроженец деревни Горький, что в Архангельском районе Башкирии, стал папой-«призраком», уклоняясь от алиментов.