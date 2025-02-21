Дворец борьбы превратят в полигон БПЛА

Организаторы обещают серию тренировок, которые помогут пилотам улучшить свои навыки и продемонстрировать лучшие результаты. Ведущие пилоты смогут побороться за участие в Первенстве Республики Башкортостан в классах 200/330 и получить шанс войти в состав сборной Башкортостана по гонкам дронов.