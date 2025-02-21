Дворец борьбы превратят в полигон БПЛА

Posted 21 февраля, 09:51
Published 21 февраля, 09:51
Modified 21 февраля, 12:12
Updated 21 февраля, 12:12
Федерация гонок дронов Республики Башкортостан объявила о проведении регулярных тренировок для пилотов 5-дюймовых дронов. Каждое воскресенье с 12:00 до 15:00 Дворец борьбы будет превращаться в полигон для оттачивания мастерства управления беспилотными летательными аппаратами.
— Чтобы стать участником тренировок, необходимо подать заявку в официальную группу ВКонтакте «Федерация гонок дронов Республики Башкортостан», — добавляет Правительство РБ.
Организаторы обещают серию тренировок, которые помогут пилотам улучшить свои навыки и продемонстрировать лучшие результаты. Ведущие пилоты смогут побороться за участие в Первенстве Республики Башкортостан в классах 200/330 и получить шанс войти в состав сборной Башкортостана по гонкам дронов.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пройдет проверка готовности региональной системы оповещения населения.