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Posted 21 февраля, 16:54

Published 21 февраля, 16:54

Modified 21 февраля, 16:56

Updated 21 февраля, 16:56

Доступный способ очистки от грязи: как вернуть стиральной машине новый вид за 1 ложку

Доступный способ очистки от грязи: как вернуть стиральной машине новый вид за 1 ложку

21 февраля 2025, 16:54
Фото: Изображение Midjourney. Доступный способ очистки от грязи: как вернуть стиральной машине новый вид за 1 ложку
Постоянная эксплуатация, влажность и наличие остатков моющих средств внутри машины могут привести к накоплению грязи, плесени и накипи. Это не только ухудшает качество стирки, но и может привести к неприятным запахам. К счастью, существует несколько простых и бюджетных способов.

Стиральные машины часто подвергаются воздействию грязной воды, моющих средств и остатков одежды, что способствует накоплению грязи и накипи. Особенно проблемными являются труднодоступные участки, такие как уплотнительная резинка дверцы и барабан. Со временем в этих местах скапливаются микроорганизмы и плесень, что приводит к неприятным запахам и плохому состоянию машины. Однако такие проблемы можно легко решить с помощью подручных средств, которые доступны каждому.

Очистка стиральной машины от грязи и плесени

Для эффективной очистки машины от грязи и плесени можно использовать несколько простых и недорогих компонентов, которые точно есть у вас дома. Подготовьте смесь, которая поможет вернуть чистоту и предотвратить накопление загрязнений в будущем.

Что понадобится для очистки:

  • 1 чайная ложка борной кислоты
  • 2 столовые ложки перекиси водорода
  • 6 столовых ложек воды

Шаги по очистке:

  1. Для начала смешайте борную кислоту, перекись водорода и воду, чтобы получить раствор. Затем нагрейте смесь до 50 градусов Цельсия, чтобы компоненты полностью растворились и активировались.
  2. Используйте ватный диск или зубную щетку, смоченные в приготовленном растворе, тщательно очистите уплотнительную резинку стиральной машины со всех сторон. Обратите особое внимание на углы и складки, где скапливается грязь и плесень.
  3. Оставьте раствор на резинке на 30 минут, чтобы он мог эффективно бороться с загрязнениями.
  4. После этого протрите резинку влажной салфеткой и запустите цикл полоскания в стиральной машине. Это поможет удалить все остатки раствора и предотвратить развитие плесени.

Этот метод очистки позволит не только избавиться от плесени, но и улучшить работу машины. Но для полноты картины стоит также обратить внимание на очистку от накипи, которая тоже часто является причиной плохой работы машины.

Очистка стиральной машины от грязи и плесени
Очистка стиральной машины от грязи и плесени. Фото: Изображение Midjourney

Как очистить стиральную машину от накипи

Накипь может образовываться в барабане стиральной машины из-за жесткой воды, а также из-за использования моющих средств, которые не полностью растворяются. Чтобы очистить машину от накипи и вернуть ей прежнюю эффективность, можно использовать простой метод с пищевой содой.

Что понадобится для очистки от накипи:

  • 100 граммов пищевой соды для лотка с порошком
  • 100 граммов соды для барабана

Шаги по очистке:

  1. Положите 100 граммов соды в лоток для порошка и добавьте еще 100 граммов прямо в барабан машины.
  2. Запустите холостую стирку при температуре 95 градусов. Высокая температура поможет растворить и удалить накипь из всех уголков барабана.
  3. По окончании цикла протрите барабан сухой тканью, чтобы удалить любые остаточные загрязнения.
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