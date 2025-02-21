Доступный способ очистки от грязи: как вернуть стиральной машине новый вид за 1 ложку

Стиральные машины часто подвергаются воздействию грязной воды, моющих средств и остатков одежды, что способствует накоплению грязи и накипи. Особенно проблемными являются труднодоступные участки, такие как уплотнительная резинка дверцы и барабан. Со временем в этих местах скапливаются микроорганизмы и плесень, что приводит к неприятным запахам и плохому состоянию машины. Однако такие проблемы можно легко решить с помощью подручных средств, которые доступны каждому.