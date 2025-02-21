Давлетшин будет праздновать в СИЗО

Posted 21 февраля, 19:43
Published 21 февраля, 19:43
Modified 21 февраля, 19:45
Updated 21 февраля, 19:45
Напомним, чиновник был задержан в конце декабря 2024 года. Следствие считает, что Давлетшин за две взятки в ₽2,85 млн. Деньги он якобы получил за покровительство в сдаче двух свежепостроенных объектов — крупного склада в Благовещенске и автономной системы теплоснабжения в Агидели.
В пятницу, 21 февраля, прошёл очередной процесс по делу Давлетшина. Суд решил оставить бывшего чиновника под стражей до 12 мая 2025 года.
На заседании Давлетшин просил смягчить ему меру пресечения, однако просьба эта исполнена судом небыла. От вопроса журналиста, который пытался поговорить с ним по пути в зал суда, экс-чиновник уклонился.
Ранее Mkset рассказывал о том, что в Башкирии высокую должность в Минтрансе продолжает занимать осуждённый чиновник.