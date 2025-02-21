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Posted 21 февраля, 19:43

Published 21 февраля, 19:43

Modified 21 февраля, 19:45

Updated 21 февраля, 19:45

В Башкирии продлили арест экс-главе Госжилнадзора

Давлетшин будет праздновать в СИЗО

21 февраля 2025, 19:43
Фото: Артур Давлетшин / Vk.

В Башкирии продлили арест экс-главе Госжилнадзора

Бывшему начальнику Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина оставят в СИЗО ещё почти на три месяца, стало известно в пятницу, 21 февраля.

Напомним, чиновник был задержан в конце декабря 2024 года. Следствие считает, что Давлетшин за две взятки в ₽2,85 млн. Деньги он якобы получил за покровительство в сдаче двух свежепостроенных объектов — крупного склада в Благовещенске и автономной системы теплоснабжения в Агидели.

В пятницу, 21 февраля, прошёл очередной процесс по делу Давлетшина. Суд решил оставить бывшего чиновника под стражей до 12 мая 2025 года.

На заседании Давлетшин просил смягчить ему меру пресечения, однако просьба эта исполнена судом небыла. От вопроса журналиста, который пытался поговорить с ним по пути в зал суда, экс-чиновник уклонился.

Видео: Честный репортаж / Telegram.
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Ранее Mkset рассказывал о том, что в Башкирии высокую должность в Минтрансе продолжает занимать осуждённый чиновник.

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