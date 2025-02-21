Давлетшин будет праздновать в СИЗО

Напомним, чиновник был задержан в конце декабря 2024 года. Следствие считает, что Давлетшин за две взятки в ₽2,85 млн. Деньги он якобы получил за покровительство в сдаче двух свежепостроенных объектов — крупного склада в Благовещенске и автономной системы теплоснабжения в Агидели.