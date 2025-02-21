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Posted 21 февраля, 04:13

Published 21 февраля, 04:13

Modified 21 февраля, 12:59

Updated 21 февраля, 12:59

₽31 млрд направили в Башкирии на соцподдержку

Чиновники Башкирии взяли курс на многодетность

21 февраля 2025, 04:13
Фото: 1MI.

₽31 млрд направили в Башкирии на соцподдержку

Свыше ₽31 млрд было направлено в 2024 году на соцподдержку жителей Республики Башкортостан, сообщает Минтруда региона в пятницу, 21 февраля.

По словам вице-премьера правительства РБ Руслана Хабибова, в Башкирии сохраняется тренд на многодетность, заметные позитивные изменения в работе организаций для детей-сирот. Также он отметил рекордно низкий уровень безработицы, рост зарплаты, высокие позиции в рейтингах открытие новых соцобъектов для пожилых и инвалидов и иные успехи на этом фронте задач.

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Глава ведомства Ленара Иванова рассказала, что среднемесячная зарплата за 11 месяцев прошлого года превысила ₽65`000 с ростом на 17,6%, при этом реальная зарплата выросла на 9%.

Она продолжила, что за 2024 год в регионе получилось погасить долги по зарплате более чем трем тысячам работникам 26 организаций на сумму ₽178,5 млн.

Также Иванова сообщила, что сейчас в регионе мерами соцподдержки охвачено свыше миллиона человек, в том числе около 204`000 семей с детьми.

Ранее Mkset сообщал о том, какие меры господдержки ждут отцов в Республике Башкортостан.

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