Чиновники Башкирии взяли курс на многодетность

Posted 21 февраля, 04:13
Published 21 февраля, 04:13
Modified 21 февраля, 12:59
Updated 21 февраля, 12:59
По словам вице-премьера правительства РБ Руслана Хабибова, в Башкирии сохраняется тренд на многодетность, заметные позитивные изменения в работе организаций для детей-сирот. Также он отметил рекордно низкий уровень безработицы, рост зарплаты, высокие позиции в рейтингах открытие новых соцобъектов для пожилых и инвалидов и иные успехи на этом фронте задач.
Глава ведомства Ленара Иванова рассказала, что среднемесячная зарплата за 11 месяцев прошлого года превысила ₽65`000 с ростом на 17,6%, при этом реальная зарплата выросла на 9%.
Она продолжила, что за 2024 год в регионе получилось погасить долги по зарплате более чем трем тысячам работникам 26 организаций на сумму ₽178,5 млн.
Также Иванова сообщила, что сейчас в регионе мерами соцподдержки охвачено свыше миллиона человек, в том числе около 204`000 семей с детьми.
Ранее Mkset сообщал о том, какие меры господдержки ждут отцов в Республике Башкортостан.