Чиновники Башкирии взяли курс на многодетность

По словам вице-премьера правительства РБ Руслана Хабибова, в Башкирии сохраняется тренд на многодетность, заметные позитивные изменения в работе организаций для детей-сирот. Также он отметил рекордно низкий уровень безработицы, рост зарплаты, высокие позиции в рейтингах открытие новых соцобъектов для пожилых и инвалидов и иные успехи на этом фронте задач.