Чернышенко рассказал о представленных на Форуме будущих технологий новых разработках

Posted 21 февраля, 15:40
Published 21 февраля, 15:40
Modified 21 февраля, 15:40
Updated 21 февраля, 15:40
Как сообщает newsnn.ru, экспозиция форума состоит из разработок высокотехнологичных предприятий и стартапов из многих российских регионов. Ознакомиться с достижениями можно на стендах корпораций-гигантов, специализирующихся на развитии наукоемких производств. Медиахолдинг 1MI выполнял роль информационного партнера события.
Вице-премьер обратил внимание, что сотрудничество деятелей науки, предпринимателей и государства играет приоритетную роль в достижении технологического лидерства нашей страны как национальной цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря выставке Форума будущих технологий россияне могут ознакомиться с наиболее успешными примерами такого взаимодействия — десятками передовых российских разработок, которые внедряются в промышленное производство и отличаются высоким экспортным потенциалом.
Министерство промышленности и торговли РФ на форуме представило нацпроект «Новые материалы и химия». На стенде ведомства можно увидеть разработки и образцы по четырем направлениям национального проекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. Среди экспонатов представлены: абсорбирующая углеродная повязка для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, применяющиеся в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении; изделия из редких и редкоземельных металлов для изготовления высокотехнологичной продукции и прочие новинки передовых отраслей.
Дмитрий Чернышенко напомнил о важности обеспечения нашей страной суверенитета, включая организацию добычи полезных ископаемых для потребностей промышленного сектора. Он призвал активнее формировать направления и выделять инвестиции на развитие науки: обработку этих материалов и создание технологий на их основе.
НИЦ «Курчатовский институт» привез на выставку авиационные детали, произведенные на основе аддитивных технологий, а также полимерные материалы для нужд здравоохранения, жаропрочные составы для сборки двигателей, особые хладостойкие стали и покрытия для работы на территории Арктики и т. п.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что в эпоху масштабных перемен в мировом пространстве и постоянного технологического совершенствования такие события, как Форум будущих технологий, выступают площадкой для ознакомления с самыми прогрессивными открытиями. Москва активно вовлекается в актуальные исследования и создание инновационных производственных материалов.