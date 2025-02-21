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Posted 21 февраля, 04:58

Published 21 февраля, 04:58

Modified 21 февраля, 12:54

Updated 21 февраля, 12:54

Больницы Башкирии уличили в нарушении

Больницы Башкирии уличили в нарушении

21 февраля 2025, 04:58
Фото: mkset.ru.
Три крупных медицинских учреждения Башкирии оказались в центре скандала из-за необоснованного отклонения заявок поставщиков лекарств, сообщает в пятницу, 21 февраля, УФАС по РБ.

Антимонопольная служба пресекла нарушение в совместной закупке, организованной Республиканским клиническим противотуберкулезным диспансером, Республиканским медико-генетическим центром и Стерлитамакской психиатрической больницей. Учреждения искали поставщика препарата «Цефтриаксон», но что-то пошло не так.

В УФАС обратилась компания «Виталенд», чью заявку отклонили по причине несоответствия требованиям «национального режима». Она оговорена через постановление Правительства РФ № 1875, которое определяет приоритет товаров отечественного производства. Однако проверка показала, что заявка «Виталенд» содержала сертификат, подтверждающий российское происхождение препарата.

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Более того, выяснилось, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие участники закупки, предоставившие все необходимые документы. Теперь УФАС выдало медучреждениям предписание об отмене результатов закупки и пересмотре заявок в соответствии с законом. Кроме того, в отношении больниц будет возбуждено административное дело.

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Как ранее сообщал Mkset, аналогичная ситуация произошла с двумя крупными медорганизациями башкирской столицы, которых уличили в нарушении законов о закупках и конкуренции.

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