Больницы Башкирии уличили в нарушении

Posted 21 февраля, 04:58
Published 21 февраля, 04:58
Modified 21 февраля, 12:54
Updated 21 февраля, 12:54
Антимонопольная служба пресекла нарушение в совместной закупке, организованной Республиканским клиническим противотуберкулезным диспансером, Республиканским медико-генетическим центром и Стерлитамакской психиатрической больницей. Учреждения искали поставщика препарата «Цефтриаксон», но что-то пошло не так.
В УФАС обратилась компания «Виталенд», чью заявку отклонили по причине несоответствия требованиям «национального режима». Она оговорена через постановление Правительства РФ № 1875, которое определяет приоритет товаров отечественного производства. Однако проверка показала, что заявка «Виталенд» содержала сертификат, подтверждающий российское происхождение препарата.
Более того, выяснилось, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие участники закупки, предоставившие все необходимые документы. Теперь УФАС выдало медучреждениям предписание об отмене результатов закупки и пересмотре заявок в соответствии с законом. Кроме того, в отношении больниц будет возбуждено административное дело.
Как ранее сообщал Mkset, аналогичная ситуация произошла с двумя крупными медорганизациями башкирской столицы, которых уличили в нарушении законов о закупках и конкуренции.