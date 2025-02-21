Больницы Башкирии уличили в нарушении

Более того, выяснилось, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие участники закупки, предоставившие все необходимые документы. Теперь УФАС выдало медучреждениям предписание об отмене результатов закупки и пересмотре заявок в соответствии с законом. Кроме того, в отношении больниц будет возбуждено административное дело.