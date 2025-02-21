Без стресса — как сделать так, чтобы ваш кот полюбил переноску?

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы боятся переноски. Этот предмет ассоциируется у них с чем-то неприятным, например, с визитом к ветеринару или путешествием в незнакомые места. Неудивительно, что кошки часто начинают протестовать, когда их пытаются запихнуть в переноску. Это может привести не только к физическому дискомфорту, но и к психоэмоциональному стрессу как для кошки, так и для её владельцев.