Башкирский боец пленил офицеров ВСУ

Posted 21 февраля, 04:24
Published 21 февраля, 04:24
Modified 21 февраля, 12:58
Updated 21 февраля, 12:58
Участник СВО с позывным «Лука», уроженец деревни Узункулево Учалинского района, покорил не только линию фронта, но и сердца земляков. Окончив школу в селе Озерный и получив профессию электрогазосварщика, он и представить не мог, что его ждет впереди.
В 2022 году «Лука» отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер», подписав контракт на четыре месяца. Но увиденное и пережитое не оставило его равнодушным. Вернувшись домой, боец не смог усидеть на месте и через две недели вновь отправился в зону боевых действий, уже в качестве мобилизованного. А затем заключил контракт с Министерством обороны России. От простого штурмовика «Лука» дослужился до командира роты. Несмотря на шесть ранений, он не сломался и продолжал выполнять свой долг. Находясь в отпуске после очередного ранения, он сыграл с любимой супругой традиционную башкирскую свадьбу-никах.
Но самый громкий подвиг «Луки» произошел во время штурма здания, где располагался командирский состав противника. Удалось захватить в плен целых двух высокопоставленных офицеров ВСУ — полковника и майора. За этот героический поступок «Лука» был награжден вторым орденом Мужества.
Как ранее сообщал Mkset, один из командиров роты из Башкортостана стал заметной фигурой в зоне СВО благодаря успехам своей штурмовой группы.