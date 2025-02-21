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Posted 21 февраля, 04:24

Published 21 февраля, 04:24

Modified 21 февраля, 12:58

Updated 21 февраля, 12:58

Башкирский боец пленил офицеров ВСУ

Башкирский боец пленил офицеров ВСУ

21 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизация
Парень из обычной башкирской деревни, пройдя огонь и воду, стал настоящим героем спецоперации, сообщает в пятницу, 21 февраля, Telegram-канал «Башкирский батальон».

Участник СВО с позывным «Лука», уроженец деревни Узункулево Учалинского района, покорил не только линию фронта, но и сердца земляков. Окончив школу в селе Озерный и получив профессию электрогазосварщика, он и представить не мог, что его ждет впереди.

В 2022 году «Лука» отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер», подписав контракт на четыре месяца. Но увиденное и пережитое не оставило его равнодушным. Вернувшись домой, боец не смог усидеть на месте и через две недели вновь отправился в зону боевых действий, уже в качестве мобилизованного. А затем заключил контракт с Министерством обороны России. От простого штурмовика «Лука» дослужился до командира роты. Несмотря на шесть ранений, он не сломался и продолжал выполнять свой долг. Находясь в отпуске после очередного ранения, он сыграл с любимой супругой традиционную башкирскую свадьбу-никах.

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Но самый громкий подвиг «Луки» произошел во время штурма здания, где располагался командирский состав противника. Удалось захватить в плен целых двух высокопоставленных офицеров ВСУ — полковника и майора. За этот героический поступок «Лука» был награжден вторым орденом Мужества.

Как ранее сообщал Mkset, один из командиров роты из Башкортостана стал заметной фигурой в зоне СВО благодаря успехам своей штурмовой группы.

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