Башкирский боец пленил офицеров ВСУ

В 2022 году «Лука» отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер», подписав контракт на четыре месяца. Но увиденное и пережитое не оставило его равнодушным. Вернувшись домой, боец не смог усидеть на месте и через две недели вновь отправился в зону боевых действий, уже в качестве мобилизованного. А затем заключил контракт с Министерством обороны России. От простого штурмовика «Лука» дослужился до командира роты. Несмотря на шесть ранений, он не сломался и продолжал выполнять свой долг. Находясь в отпуске после очередного ранения, он сыграл с любимой супругой традиционную башкирскую свадьбу-никах.