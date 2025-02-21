Башкирские дороги готовятся к масштабной перестройке

Примечательно, что выбор подрядчика оказался непростым. «Дортрансстрой» стал победителем лишь с третьей попытки. Первый конкурс, объявленный еще в июле 2024 года, завершился победой самарской компании «Автоволгастрой», но итоги торгов были оспорены «Дортрансстроем» в УФАС, что привело к отмене закупки. Вторая попытка, предпринятая в январе 2025 года, также не увенчалась успехом — заказчик отказался от проведения конкурса спустя несколько дней после публикации тендера. И только в феврале 2025 года, после третьего объявления торгов, «Дортрансстрой» смог стать единственным участником и, как следствие, победителем.