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Posted 21 февраля, 11:02

Published 21 февраля, 11:02

Modified 21 февраля, 11:59

Updated 21 февраля, 11:59

Трассу Уфа — Оренбург обновят на ₽4 млрд

Башкирские дороги готовятся к масштабной перестройке

21 февраля 2025, 11:02
Фото: 1MI.

Трассу Уфа — Оренбург обновят на ₽4 млрд

Трасса Уфа-Оренбург преобразится до неузнаваемости благодаря многомиллиардному контракту, который заключили с компанией «Дортрансстрой», сообщает в пятницу, 21 февраля, РБК-Уфа.

В Башкирии полным ходом идет подготовка к масштабной реконструкции одного из ключевых участков трассы Р-240 Уфа — Оренбург. Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» доверило капитальный ремонт 23-километрового отрезка, пролегающего в Стерлитамакском районе, компании «Дортрансстрой». Стоимость проекта оценивается в ₽3,9 млрд.

Примечательно, что выбор подрядчика оказался непростым. «Дортрансстрой» стал победителем лишь с третьей попытки. Первый конкурс, объявленный еще в июле 2024 года, завершился победой самарской компании «Автоволгастрой», но итоги торгов были оспорены «Дортрансстроем» в УФАС, что привело к отмене закупки. Вторая попытка, предпринятая в январе 2025 года, также не увенчалась успехом — заказчик отказался от проведения конкурса спустя несколько дней после публикации тендера. И только в феврале 2025 года, после третьего объявления торгов, «Дортрансстрой» смог стать единственным участником и, как следствие, победителем.

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Финансирование проекта будет осуществляться из федерального дорожного фонда. В рамках реконструкции, участок трассы в обход Стерлитамака до поселка Веселый будет расширен с двух до четырех полос. Ожидается, что это значительно увеличит пропускную способность дороги и повысит безопасность движения.

Помимо расширения проезжей части, проект предусматривает устройство левых разворотов с полосами накопления, переходно-скоростных полос, пешеходных переходов и разделительных барьеров. Также будет проведен капитальный ремонт водопропускных труб и установлено электроосвещение на всем протяжении реконструируемого участка. Завершить все работы планируется до ноября 2026 года.

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Как ранее сообщал Mkset, музей Салавата Юлаева в селе Малояз ждет масштабное обновление.

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