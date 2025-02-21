Башкирские дороги готовятся к масштабной перестройке

Posted 21 февраля, 11:02
Published 21 февраля, 11:02
Modified 21 февраля, 11:59
Updated 21 февраля, 11:59
В Башкирии полным ходом идет подготовка к масштабной реконструкции одного из ключевых участков трассы Р-240 Уфа — Оренбург. Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» доверило капитальный ремонт 23-километрового отрезка, пролегающего в Стерлитамакском районе, компании «Дортрансстрой». Стоимость проекта оценивается в ₽3,9 млрд.
Примечательно, что выбор подрядчика оказался непростым. «Дортрансстрой» стал победителем лишь с третьей попытки. Первый конкурс, объявленный еще в июле 2024 года, завершился победой самарской компании «Автоволгастрой», но итоги торгов были оспорены «Дортрансстроем» в УФАС, что привело к отмене закупки. Вторая попытка, предпринятая в январе 2025 года, также не увенчалась успехом — заказчик отказался от проведения конкурса спустя несколько дней после публикации тендера. И только в феврале 2025 года, после третьего объявления торгов, «Дортрансстрой» смог стать единственным участником и, как следствие, победителем.
Финансирование проекта будет осуществляться из федерального дорожного фонда. В рамках реконструкции, участок трассы в обход Стерлитамака до поселка Веселый будет расширен с двух до четырех полос. Ожидается, что это значительно увеличит пропускную способность дороги и повысит безопасность движения.
Помимо расширения проезжей части, проект предусматривает устройство левых разворотов с полосами накопления, переходно-скоростных полос, пешеходных переходов и разделительных барьеров. Также будет проведен капитальный ремонт водопропускных труб и установлено электроосвещение на всем протяжении реконструируемого участка. Завершить все работы планируется до ноября 2026 года.