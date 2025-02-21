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Posted 21 февраля, 07:04

Published 21 февраля, 07:04

Modified 21 февраля, 12:39

Updated 21 февраля, 12:39

Башкирию сковали лютые морозы

Башкирию сковали лютые морозы

21 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI.
Республика переживает период экстремально низких температур, предупреждают в пятницу, 21 февраля, синоптики и экстренные службы.

Инсайдерские источники Mkset сообщают о том, что температура в деревне Махмутово Белорецкого района в ночь на пятницу, 21 февраля, опустилась до -38°C. Морозная погода сохранится и на выходных, поэтому жителям Башкирии стоит подготовиться к сильному похолоданию.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 февраля, в северной половине Башкирии существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -18 °C…-23°C, а при прояснениях и вовсе до -28°C. Днем будет немного теплее: -6°C… -11°C. В южной половине региона ожидается снег, метель и гололед. Ночью -13°C… -18°C, днем -4°C… -9°C.

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В праздничный день 23 февраля сохранится небольшой снег, в южных районах метель и гололедица, в северных — без осадков. Температура воздуха ночью -11°C… -16°C, при прояснениях до -21°C, днем -3°C… -8°C.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечает, что морозы добрались и до юга России, где в Ставрополе был побит температурный рекорд. В Башкортостане, по его данным, в Гульган-Таш зафиксировано -31,6°C. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ночь на 21 февраля в отдельных районах региона температура опустилась до -39°C.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии медведи стали просыпаться после зимней гибернации раньше срока.

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