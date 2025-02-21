Башкирию сковали лютые морозы

Метеоролог Евгений Тишковец отмечает, что морозы добрались и до юга России, где в Ставрополе был побит температурный рекорд. В Башкортостане, по его данным, в Гульган-Таш зафиксировано -31,6°C. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ночь на 21 февраля в отдельных районах региона температура опустилась до -39°C.