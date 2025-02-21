Башкирия оказалась круче Дубая

Многие ли из нас задумываются, сколько ступеней приходится преодолевать, штурмуя горные склоны? Администрация южноуральской тропы решила перевести горные высоты в более привычные для городского жителя единицы измерения — этажи обычной хрущевки (2,7 м между этажами, 18 ступенек).