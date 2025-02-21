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Posted 21 февраля, 08:14

Published 21 февраля, 08:14

Modified 21 февраля, 12:25

Updated 21 февраля, 12:25

Башкирия оказалась круче Дубая

Башкирия оказалась круче Дубая

21 февраля 2025, 08:14
Фото: mkset.ru.
Интересная инфографика от Южноуральской тропы сравнила восхождение на местные вершины с подъемом на этажи известных зданий, удивив даже бывалых туристов, сообщает в пятницу, 21 февраля, администрация Белорецкого района.

Многие ли из нас задумываются, сколько ступеней приходится преодолевать, штурмуя горные склоны? Администрация южноуральской тропы решила перевести горные высоты в более привычные для городского жителя единицы измерения — этажи обычной хрущевки (2,7 м между этажами, 18 ступенек).

Результаты получились весьма любопытными:

  • Иремель (от Николаевки): 371 этаж или 6678 ступенек.
  • Ялангас (от Отнурка): 284 этажа или 5112 ступенек — будьте готовы к серьезной нагрузке.
  • Машак (Медвежья) (от Верхнеаршинского): 205 этажей (3690 ступенек).
  • Арвякрязь (от Уткалево): 188 этажей (3384 ступеньки).
  • Синие скалы (от трассы в Магнитогорск): 47 этажей или 846 ступенек — отличный вариант для начинающих.
Фото: Южноуральская тропа

Для наглядности провели сравнение с Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, которое насчитывает «всего-то» 163 этажа. Получается, восхождение на Иремель — это два Бурдж-Халифа и еще немного сверху.

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Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.

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