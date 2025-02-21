Башкирия оказалась круче Дубая

Posted 21 февраля, 08:14
Published 21 февраля, 08:14
Modified 21 февраля, 12:25
Updated 21 февраля, 12:25
Многие ли из нас задумываются, сколько ступеней приходится преодолевать, штурмуя горные склоны? Администрация южноуральской тропы решила перевести горные высоты в более привычные для городского жителя единицы измерения — этажи обычной хрущевки (2,7 м между этажами, 18 ступенек).
Для наглядности провели сравнение с Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, которое насчитывает «всего-то» 163 этажа. Получается, восхождение на Иремель — это два Бурдж-Халифа и еще немного сверху.
Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.