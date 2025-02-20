Зоовыставка мучила животных в Башкирии

С 14 по 19 февраля 2025 года специалисты Россельхознадзора мониторили интернет и обнаружили, что в Стерлитамаке проходит зоовыставка, которая длится уже больше четырех дней. Более того, выяснилось, что на животных, представленных на выставке, не были оформлены необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.