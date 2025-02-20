Зоовыставка мучила животных в Башкирии

Posted 20 февраля, 09:40
Published 20 февраля, 09:40
Modified 20 февраля, 10:54
Updated 20 февраля, 10:54
С 14 по 19 февраля 2025 года специалисты Россельхознадзора мониторили интернет и обнаружили, что в Стерлитамаке проходит зоовыставка, которая длится уже больше четырех дней. Более того, выяснилось, что на животных, представленных на выставке, не были оформлены необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.
На странице выставки в социальной сети «ВКонтакте» было указано, что она продлится целых 33 дня. А это является грубым нарушением Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, которое устанавливает, что максимальная продолжительность выставки с участием животных не должна превышать четырех суток.
В итоге, индивидуальному предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Ему также предложили принять меры по обеспечению соблюдения этих требований.
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