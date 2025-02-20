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Posted 20 февраля, 09:40

Published 20 февраля, 09:40

Modified 20 февраля, 10:54

Updated 20 февраля, 10:54

Зоовыставка мучила животных в Башкирии

Зоовыставка мучила животных в Башкирии

20 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI.
Владелец зоовыставки в Стерлитамаке получил предостережение от Россельхознадзора за нарушение правил содержания и использования животных, сообщает в четверг, 20 февраля, пресс-служба ведомства.

С 14 по 19 февраля 2025 года специалисты Россельхознадзора мониторили интернет и обнаружили, что в Стерлитамаке проходит зоовыставка, которая длится уже больше четырех дней. Более того, выяснилось, что на животных, представленных на выставке, не были оформлены необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.

На странице выставки в социальной сети «ВКонтакте» было указано, что она продлится целых 33 дня. А это является грубым нарушением Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, которое устанавливает, что максимальная продолжительность выставки с участием животных не должна превышать четырех суток.

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В итоге, индивидуальному предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Ему также предложили принять меры по обеспечению соблюдения этих требований.

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Как ранее сообщал Mkset, перед посевной кампанией в Башкирии всплыла неприятная новость для огородников — в продаже обнаружено множество семян, которых нет в официальном реестре.

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