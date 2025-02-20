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Posted 20 февраля, 06:51

Published 20 февраля, 06:51

Modified 20 февраля, 06:54

Updated 20 февраля, 06:54

Зайцы-беляки попали на видео в Башкирии

Заяц-эгоист поселился в Башкирии

20 февраля 2025, 06:51
Фото: Freepik.

Зайцы-беляки попали на видео в Башкирии

Зайцы-беляки попали на видео в национальном парке «Башкирия», сообщает и публикует кадры нацпарк в четверг, 20 февраля.

На кадрах видно, что действие происходит в тёмное время суток. Заяц рыскал по лесу в поисках пищи, когда к нему прибежал его собрат с той же целью. Не потерпев конкуренции, первый ушастый отогнал второго от своей делянки и продолжил искать пропитание.

Отмечается, что весь год зайцы питаются растительной пищей. Зимой, в основном, они едят кору деревьев. Ушастый также любит погрызть ветки растений или откопать из-под снега прошлогоднюю траву.

Ранее Mkset писал о ночной прогулке рыси в национальном парке «Башкирия». Зимняя красавица шла аккуратной походкой, наступая задними лапами в следы от передних.

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