Заяц-эгоист поселился в Башкирии

Posted 20 февраля, 06:51
Published 20 февраля, 06:51
Modified 20 февраля, 06:54
Updated 20 февраля, 06:54
На кадрах видно, что действие происходит в тёмное время суток. Заяц рыскал по лесу в поисках пищи, когда к нему прибежал его собрат с той же целью. Не потерпев конкуренции, первый ушастый отогнал второго от своей делянки и продолжил искать пропитание.
Отмечается, что весь год зайцы питаются растительной пищей. Зимой, в основном, они едят кору деревьев. Ушастый также любит погрызть ветки растений или откопать из-под снега прошлогоднюю траву.
Ранее Mkset писал о ночной прогулке рыси в национальном парке «Башкирия». Зимняя красавица шла аккуратной походкой, наступая задними лапами в следы от передних.