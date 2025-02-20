Заяц-эгоист поселился в Башкирии

На кадрах видно, что действие происходит в тёмное время суток. Заяц рыскал по лесу в поисках пищи, когда к нему прибежал его собрат с той же целью. Не потерпев конкуренции, первый ушастый отогнал второго от своей делянки и продолжил искать пропитание.