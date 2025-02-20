Власти Уфы обещают вернуть утраченную «Победу»

Кинотеатр «Победа» — старейший в Уфе. Он был построен ещё в 1948 году. Само здание было признано памятником архитектуры. Долгое время он исправно функционировал, однако стал приходить в упадок. С середины 2010-х годов «Победа» не эксплуатировалась.