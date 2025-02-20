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Posted 20 февраля, 15:35

Published 20 февраля, 15:35

Modified 20 февраля, 16:06

Updated 20 февраля, 16:06

Легендарный кинотеатр Уфы превратят в ТЮЗ

Власти Уфы обещают вернуть утраченную «Победу»

20 февраля 2025, 15:35
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.

Легендарный кинотеатр Уфы превратят в ТЮЗ

В столице Башкирии продолжают реставрировать здание кинотеатра «Победа», рассказывает Mkset в четверг, 20 февраля.

Кинотеатр «Победа» — старейший в Уфе. Он был построен ещё в 1948 году. Само здание было признано памятником архитектуры. Долгое время он исправно функционировал, однако стал приходить в упадок. С середины 2010-х годов «Победа» не эксплуатировалась.

Как сообщал Mkset, в 2024 году мэрия города взялась за реконструкцию объекта. На эти цели было выделено порядка ₽235 млн. Конечным сроком завершения работ тогда был назван октябрь 2025 года. В отреставрированном здании будет организован театр юного зрителя.

Замене в «Победе» подлежат вся электроника и другие коммуникации, фурнитура, а также элементы исторического фасада.

Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram
В Уфе на полгода опоздали с реконструкцией мечети
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Ранее Mkset рассказывал о реставрации знаменитой мечети в центре Уфы.

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