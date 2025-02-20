Власти Уфы обещают вернуть утраченную «Победу»

Posted 20 февраля, 15:35
Published 20 февраля, 15:35
Modified 20 февраля, 16:06
Updated 20 февраля, 16:06
Кинотеатр «Победа» — старейший в Уфе. Он был построен ещё в 1948 году. Само здание было признано памятником архитектуры. Долгое время он исправно функционировал, однако стал приходить в упадок. С середины 2010-х годов «Победа» не эксплуатировалась.
Как сообщал Mkset, в 2024 году мэрия города взялась за реконструкцию объекта. На эти цели было выделено порядка ₽235 млн. Конечным сроком завершения работ тогда был назван октябрь 2025 года. В отреставрированном здании будет организован театр юного зрителя.
Замене в «Победе» подлежат вся электроника и другие коммуникации, фурнитура, а также элементы исторического фасада.