Владельцы купюр ₽5000 оказались в опасности

По данным властей, основная масса поддельных купюр, обнаруженных в Башкирии — это банкноты номиналом 5000 рублей. Причем мошенники используют как высокоточное оборудование, так и обычные цветные струйные принтеры. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно знать, как отличить подделку от настоящей купюры.