Владельцы купюр ₽5000 оказались в опасности

По данным властей, основная масса поддельных купюр, обнаруженных в Башкирии — это банкноты номиналом 5000 рублей. Причем мошенники используют как высокоточное оборудование, так и обычные цветные струйные принтеры. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно знать, как отличить подделку от настоящей купюры.
Основные признаки подделки 5000 рублей:
- Водяные знаки: на фальшивке изображение водяного знака искажено.
- Защитная нить: при рассмотрении на просвет у имитации защитной нити нет четких границ полимерной основы. Текст «5000 ЦБР» повторяется только в прямом и перевернутом виде.
- Эмблема Банка России: цвета эмблемы Банка России под разными углами не совпадают с оригиналом. При увеличении видно, что эмблема состоит из тонких параллельных штрихов.
- Совмещение изображений: рисунки на лицевой и оборотной сторонах не совпадают при рассмотрении на просвет.
- Кипп-эффект (буквы «РР»): при наклоне купюры в правом нижнем углу должны появляться две буквы «РР» (Российский рубль). На подделке этот эффект отсутствует.
- Ультрафиолетовое излучение: на настоящей купюре серийный номер, напечатанный на узком купонном поле, светится красным цветом. Защитные волокна светятся красным и желто-зеленым светом. На подделке микроволокна красным не люминесцируют или не светятся вовсе.
- Инфракрасное излучение: в инфракрасном излучении виден весь рисунок поддельной купюры. На оригинальной купюре видны только отдельные фрагменты.
- Микроперфорация (число 5000): на настоящей купюре микроперфорация образована мелкими отверстиями, обе стороны гладкие. На подделке перфорация сделана иголкой, и обратная сторона шероховатая.
Список наиболее часто встречающихся серий фальшивых 5000-рублевых купюр:
- «бм» № 31024, 48231, 67546
- «вм» № 38847, 58847, 47847
- «ба» № 38769
- «ав» № 68747
- «бв» № 98847
- «бь» № 76893
- «ах» № 89362
- «эс» № 76893
- КА 13212
Также встречаются подделки номиналом 2000 и 1000 рублей:
- 2000 рублей: АА 204402, АА 156647, АА 340225
- 1000 рублей: оП 912, оП 913, оП 916, оП 919, ьН 37378, тН 57378
Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии предупреждали о новой схеме мошенничества, которая эксплуатирует тему помощи СВО для кражи личных данных и средств с банковских карт.