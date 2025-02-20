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Posted 20 февраля, 13:26

Published 20 февраля, 13:26

Modified 20 февраля, 13:55

Updated 20 февраля, 13:55

Владельцы купюр ₽5000 оказались в опасности

Владельцы купюр ₽5000 оказались в опасности

20 февраля 2025, 13:26
Фото: 1MI.
Владельцам купюр номиналом 5000 рублей стоит быть особенно внимательными, поскольку в регионе активизировались фальшивомонетчики, предупреждает в четверг, 20 февраля, мэрия Стерлитамака.

По данным властей, основная масса поддельных купюр, обнаруженных в Башкирии — это банкноты номиналом 5000 рублей. Причем мошенники используют как высокоточное оборудование, так и обычные цветные струйные принтеры. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно знать, как отличить подделку от настоящей купюры.

Основные признаки подделки 5000 рублей:

  • Водяные знаки: на фальшивке изображение водяного знака искажено.
  • Защитная нить: при рассмотрении на просвет у имитации защитной нити нет четких границ полимерной основы. Текст «5000 ЦБР» повторяется только в прямом и перевернутом виде.
  • Эмблема Банка России: цвета эмблемы Банка России под разными углами не совпадают с оригиналом. При увеличении видно, что эмблема состоит из тонких параллельных штрихов.
  • Совмещение изображений: рисунки на лицевой и оборотной сторонах не совпадают при рассмотрении на просвет.
  • Кипп-эффект (буквы «РР»): при наклоне купюры в правом нижнем углу должны появляться две буквы «РР» (Российский рубль). На подделке этот эффект отсутствует.
  • Ультрафиолетовое излучение: на настоящей купюре серийный номер, напечатанный на узком купонном поле, светится красным цветом. Защитные волокна светятся красным и желто-зеленым светом. На подделке микроволокна красным не люминесцируют или не светятся вовсе.
  • Инфракрасное излучение: в инфракрасном излучении виден весь рисунок поддельной купюры. На оригинальной купюре видны только отдельные фрагменты.
  • Микроперфорация (число 5000): на настоящей купюре микроперфорация образована мелкими отверстиями, обе стороны гладкие. На подделке перфорация сделана иголкой, и обратная сторона шероховатая.
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Список наиболее часто встречающихся серий фальшивых 5000-рублевых купюр:

  • «бм» № 31024, 48231, 67546
  • «вм» № 38847, 58847, 47847
  • «ба» № 38769
  • «ав» № 68747
  • «бв» № 98847
  • «бь» № 76893
  • «ах» № 89362
  • «эс» № 76893
  • КА 13212

Также встречаются подделки номиналом 2000 и 1000 рублей:

  • 2000 рублей: АА 204402, АА 156647, АА 340225
  • 1000 рублей: оП 912, оП 913, оП 916, оП 919, ьН 37378, тН 57378

Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии предупреждали о новой схеме мошенничества, которая эксплуатирует тему помощи СВО для кражи личных данных и средств с банковских карт.

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