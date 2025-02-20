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Posted 20 февраля, 09:37

Published 20 февраля, 09:37

Modified 20 февраля, 10:52

Updated 20 февраля, 10:52

Экс-полицейского осудят за взятки в Уфе

В Уфе полицейский крышевал бутлегеров

20 февраля 2025, 09:37
Фото: 1MI.

Экс-полицейского осудят за взятки в Уфе

Экс-полицейского из столицы Республики Башкортостан осудят за получение взятки, сообщает региональная прокуратура в четверг, 20 февраля.

Речь идёт о бывшем участковом отдела полиции №5. Следствие считает, что в бытность полицейским мужчина постоянно получал деньги от бизнесмена за несоставление протоколов о нелегальной продаже последним спиртного. Общая сумма взяток достигла ₽140`000.

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Сотрудник не признал себя виновным. Он был уволен из органов в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд башкирской столицы.

Отметим, что по данным регионального МВД, сотрудник получил от бизнесмена ₽36`000.

Ранее Mkset писал, что из-за пьяного полицейского на дороге в Республике Башкортостан погиб предприниматель, который ехал из Стерлитамака в столицу региона на день рождения невесты.

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