В Уфе полицейский крышевал бутлегеров

Posted 20 февраля, 09:37
Published 20 февраля, 09:37
Modified 20 февраля, 10:52
Updated 20 февраля, 10:52
Речь идёт о бывшем участковом отдела полиции №5. Следствие считает, что в бытность полицейским мужчина постоянно получал деньги от бизнесмена за несоставление протоколов о нелегальной продаже последним спиртного. Общая сумма взяток достигла ₽140`000.
Сотрудник не признал себя виновным. Он был уволен из органов в связи с утратой доверия. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд башкирской столицы.
Отметим, что по данным регионального МВД, сотрудник получил от бизнесмена ₽36`000.
Ранее Mkset писал, что из-за пьяного полицейского на дороге в Республике Башкортостан погиб предприниматель, который ехал из Стерлитамака в столицу региона на день рождения невесты.