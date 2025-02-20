Всего одна деталь лишит квартиры

Чтобы защитить себя от возможных проблем, важно включить в договор купли-продажи пункт о том, что при приобретении квартиры не использовались деньги материнского капитала. Если продавец предоставит неверную информацию, он выполнит незаконные действия и понесет за это ответственность. Продавец, который собирается продать квартиру и не имеет скрытых нюансов, должен представить все требуемые документы и указать в договоре достоверные данные.