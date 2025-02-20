Всего одна деталь лишит квартиры

Posted 20 февраля, 05:47
Published 20 февраля, 05:47
Modified 20 февраля, 10:08
Updated 20 февраля, 10:08
Чтобы защитить себя от возможных проблем, важно включить в договор купли-продажи пункт о том, что при приобретении квартиры не использовались деньги материнского капитала. Если продавец предоставит неверную информацию, он выполнит незаконные действия и понесет за это ответственность. Продавец, который собирается продать квартиру и не имеет скрытых нюансов, должен представить все требуемые документы и указать в договоре достоверные данные.
В Росреестре подчеркнули, что ведомство не осуществляет контроль за соблюдением условий использования маткапитала — эта ответственность лежит на самих гражданах. Такие данные не вносятся в ЕГРН и не отображаются в выписках. Информация об использовании материнского капитала доступна в Социальном фонде России.
Ранее Mkset писал о мошенничестве с частным жильём в Республике Башкортостан, которым заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.