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Posted 20 февраля, 05:47

Published 20 февраля, 05:47

Modified 20 февраля, 10:08

Updated 20 февраля, 10:08

В Ростреестре Башкирии рассказали о важном пункте в договоре купли-продажи жилья

Всего одна деталь лишит квартиры

20 февраля 2025, 05:47
Фото: 1MI.

В Ростреестре Башкирии рассказали о важном пункте в договоре купли-продажи жилья

В Ростреестре Башкирии рассказали о важном пункте в договоре купли-продажи жилья, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 20 февраля.

Чтобы защитить себя от возможных проблем, важно включить в договор купли-продажи пункт о том, что при приобретении квартиры не использовались деньги материнского капитала. Если продавец предоставит неверную информацию, он выполнит незаконные действия и понесет за это ответственность. Продавец, который собирается продать квартиру и не имеет скрытых нюансов, должен представить все требуемые документы и указать в договоре достоверные данные.

Для согласования перепланировки жилья в Башкирии придётся попотеть
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В Росреестре подчеркнули, что ведомство не осуществляет контроль за соблюдением условий использования маткапитала — эта ответственность лежит на самих гражданах. Такие данные не вносятся в ЕГРН и не отображаются в выписках. Информация об использовании материнского капитала доступна в Социальном фонде России.

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством с жильём в Башкирии
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Ранее Mkset писал о мошенничестве с частным жильём в Республике Башкортостан, которым заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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