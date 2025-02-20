В лучших традициях русской инженерной школы: как в ИНК готовят думающих инженеров

Компания активно работает над обучением и развитием сотрудников, чтобы они могли не только генерировать идеи, но и успешно их реализовывать. В ИНК действуют программы повышения эффективности и производительности, в которые вовлечены и сотрудники блока главного инженера. Применяя новые знания, они внедряют в практику свои предложения через корпоративную систему постоянных улучшений «ИНК-Идея».