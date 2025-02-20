В лучших традициях русской инженерной школы: как в ИНК готовят думающих инженеров

Posted 20 февраля, 09:17
Published 20 февраля, 09:17
Modified 20 февраля, 09:19
Updated 20 февраля, 09:19
Программа обучения фокусируется на передовых технологиях и практическом применении инженерных знаний, развивает не только профессиональные навыки, но и творческое мышление, необходимое для инноваций. Рассказываем, какие возможности открывает школа инженеров перед теми, кто стремится к знаниям и хочет расти вместе с компанией.
Программа рассчитана на полтора-два года и предусматривает восемь направлений обучения: школа технолога, механика, автоматизации, энергетика, метролога, начальника цеха, буровая академия мастеров, а также школа проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов.
Обучение проходит в разных форматах. Это могут быть очные и заочные курсы, выездные лекции, семинары, стажировки на предприятиях нефтегазовой отрасли, в том числе на месторождениях.
Выпускники инженерных школ получают сертификат о повышении квалификации, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров — участников программы. Что важно: обучение учитывается во внутренней системе рейтинга сотрудников.
Кроме того, после обучения специалисты могут выбрать для себя любую роль для развития внутри компании: новатор, рационализатор, отраслевой эксперт, внутренний тренер, наставник, технический эксперт, руководитель проекта или функции.
В 2024 году в школу инженеров были зачислены 984 человека. При этом 782 из них — представители инженерно-технический специальностей, 202 — рабочих. По базовой программе обучение проходят 665 человек, углубленной — 319. Обучение хотя бы по одной теме уже прошли 566 сотрудников. Всего пройдено 1239 курсов.
Кто-то уже завершил учебу, другие — на пути к новым знаниям. Сотрудники ИНК поделились своими историями и рассказали, какие возможности перед ними открыло обучение.
Айрат Садриев — один из первых выпускников школы инженеров. Он окончил буровую академию мастеров и теперь выступает в роли внутреннего тренера. До этого руководил участком бурения на Верхнетирском месторождении.
— Мне нравится, когда ты видишь вклад в общее дело, поэтому я пошел в школу инженеров. У меня хороший опыт работы, очень хочется им поделиться, особенно с молодыми коллегами. Новые знания позволяют видеть производственные задачи с другого ракурса, меняется и образ мышления.
Сейчас Айрат вместе с другими выпускниками буровой академии мастеров работает с бригадами: выявляет сильные стороны коллег, определяет точки их роста, чтобы сформировать индивидуальный план обучения и развития.
Ведущий инженер по надежности в цехе по подготовке и перекачке нефти и газового конденсата на Ярактинском месторождении Игорь Бородулин — рекордсмен. На его счету уже 14 курсов в трех разных школах: восемь — в школе механика, пять — в школе технолога, один — в школе метрологии.
— Я очень люблю учиться, поэтому когда только начались разговоры про предстоящее обучение в школе инженеров, сам вызвался и сразу сказал руководителю, что хочу попасть в число учеников.
Полученные знания выручают, придают уверенности в себе и позволяют быстрее вникать в суть рабочих процессов.
— С моим профилем перекликаются многие смежные знания. Одно без другого не работает. Самый простой пример: большинство технических устройств на производственных объектах не может работать без контрольно-измерительных приборов и автоматики. Поэтому знания в области метрологии очень помогают.
Больше всего специалисту понравилась программа по подготовке нефти на промысле в школе технологов.
— Это большой курс, который помимо интересной теоретической части предполагает выполнение непростых расчетов. Если честно, было над чем поломать голову! При выполнении промежуточных аттестационных заданий приходилось даже обращаться к знаниям из школьной и вузовской программы.
Подготовке кадров ИНК уделяет большое внимание. В компании выстроен комплекс практик, направленных на обучение специалистов.
— Мы убеждены, что именно внутри компании можно создать оптимальные условия для развития сотрудников. Каждый сотрудник — это ценный ресурс, и мы стремимся максимально эффективно использовать его потенциал. Для этого разработана собственная система подготовки кадров, которая позволяет выявлять и развивать таланты, формировать команду, обеспечивать преемственность знаний и опыта, повышать квалификацию сотрудников в соответствии с потребностями компании, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.
Школа инженеров — проект, который позволит формировать новые таланты из действующих специалистов и при этом даст сотрудникам возможность попробовать себя в новой роли внутри компании.
Компания активно работает над обучением и развитием сотрудников, чтобы они могли не только генерировать идеи, но и успешно их реализовывать. В ИНК действуют программы повышения эффективности и производительности, в которые вовлечены и сотрудники блока главного инженера. Применяя новые знания, они внедряют в практику свои предложения через корпоративную систему постоянных улучшений «ИНК-Идея».
В 2024 году было запущено несколько ключевых инициатив, направленных на оптимизацию производственных процессов и снижение затрат. Внедрены новые технологии, автоматизированы рутинные операции и улучшены системы управления ресурсами.
Игорь Берсенев, главный специалист Центра эксплуатации объектов подготовки нефти, тоже прошел немало курсов: четыре — в школе технолога, три — в школе механика. При этом он курирует обучение коллег в инженерных школах со стороны своего подразделения. Для него инженерные школы — это возможность повысить свою квалификацию, компетенции и применять знания на практике.
— Всегда нравилось получать новые знания и информацию, поэтому в инженерных школах мне очень интересно. В школе технолога мы учимся расчетам работы оборудования, решаем задачи. Причем большую часть задач мы берем с исходными данными наших фактических параметров работы. В будущем это позволит применять знания на практике. Школа механиков для меня полезна тем, что, являясь техническим экспертом при закупке товарно-материальных ценностей в своем направлении, я могу более качественно оценивать предложения участников тендерных процедур и отсеивать неподходящие предложения.
В ИНК молодой человек уже пробовал себя в роли внутреннего тренера: вел для коллег вебинар по энергоэффективности. После окончания школы инженеров хотел бы стать внутренним экспертом.
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