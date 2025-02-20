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Posted 20 февраля, 17:25

Published 20 февраля, 17:25

Modified 20 февраля, 18:16

Updated 20 февраля, 18:16

Детей вернули в Башкирию из США

В истории с американскими детьми нашелся след Кремля

20 февраля 2025, 17:25
Фото: «Вести» / телеканал Россия-1.

Детей вернули в Башкирию из США

Оказавшуюся в беде семью вернули из Соединённых Штатов Америки в Башкортостан, отчиталась в четверг, 20 февраля, детский омбусдмен России Мария Львова-Белова.

К российским органам обратилась жительница региона, рассказавшая, что её дочь находится с семьёй в США. До поры до времени жили они хорошо, однако в какой-то момент их стали одолевать финансовые трудности, которые привели в дальнейшем к утрате жилья.

Детей, между тем, пришлось отдать в социальное учреждение. Однако вместо печальной перспективы провести годы в детдоме ребят решили отдать под опеку другой семье. Такую ответственность на себя взяли родные детей — бабушка и дедушка из Уфы. Благодаря слаженной работе ведомств и юристов всё увенчалось успехом.

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина с гордостью заявила и о собственной причастности к спасению детей — уполномоченная по правам ребёнка занималась сбором документов для американского суда.

В аэропорту им. Мустая Карима детей встретила новая семья.

Башкирская семья превратила детей в крепостных
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался жестоким обращением с приёмными детьми в Башкирии.

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