В истории с американскими детьми нашелся след Кремля

Posted 20 февраля, 17:25
Published 20 февраля, 17:25
Modified 20 февраля, 18:16
Updated 20 февраля, 18:16
К российским органам обратилась жительница региона, рассказавшая, что её дочь находится с семьёй в США. До поры до времени жили они хорошо, однако в какой-то момент их стали одолевать финансовые трудности, которые привели в дальнейшем к утрате жилья.
Детей, между тем, пришлось отдать в социальное учреждение. Однако вместо печальной перспективы провести годы в детдоме ребят решили отдать под опеку другой семье. Такую ответственность на себя взяли родные детей — бабушка и дедушка из Уфы. Благодаря слаженной работе ведомств и юристов всё увенчалось успехом.
Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина с гордостью заявила и о собственной причастности к спасению детей — уполномоченная по правам ребёнка занималась сбором документов для американского суда.
В аэропорту им. Мустая Карима детей встретила новая семья.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался жестоким обращением с приёмными детьми в Башкирии.