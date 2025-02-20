В Башкирии пробуждается древнее зло

Приближается весна, а вместе с ней и сезон активности клещей. Роспотребнадзор, предвидя эту угрозу, опубликовал список территорий, где в 2024 году был зафиксирован клещевой вирусный энцефалит. Из 68 районов региона целых 42 признаны неблагополучными по клещевому энцефалиту. Это значит, что риск заразиться опасным вирусом в этих районах значительно выше.