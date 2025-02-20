В Башкирии пробуждается древнее зло

Posted 20 февраля, 06:04
Published 20 февраля, 06:04
Modified 20 февраля, 10:10
Updated 20 февраля, 10:10
Приближается весна, а вместе с ней и сезон активности клещей. Роспотребнадзор, предвидя эту угрозу, опубликовал список территорий, где в 2024 году был зафиксирован клещевой вирусный энцефалит. Из 68 районов региона целых 42 признаны неблагополучными по клещевому энцефалиту. Это значит, что риск заразиться опасным вирусом в этих районах значительно выше.
В зону риска попали: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский и Янаульский районы.
Сезон клещевой активности в Башкирии, как правило, начинается в апреле. Стоит отметить, что в 2024 году на укусы клещей пожаловались 8289 человек, включая 3060 детей.
— Во время прогулок в лесу или парке надевайте закрытую одежду и используйте репелленты. Также, после возвращения домой тщательно осматривайте себя и своих близких на наличие клещей, — советуют эксперты.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями на 10,7%.