В Башкирии нашли фальшивое масло

Posted 20 февраля, 06:26
Published 20 февраля, 06:26
Modified 20 февраля, 06:30
Updated 20 февраля, 06:30
В ходе мониторинга качества продукции, поставляемой в соцучреждения региона, 10 февраля были выявлены факты поставки фальсифицированной молочной продукции «Масло сладко-сливочное несоленое „Крестьянское“» производства ИП Стратенко Д. А. в учреждение здравоохранения Уфы.
Исследование в лаборатории показало несоответствие продукции нормам по жирно-кислотному составу. Партия масла была признана не соответствующей необходимым требованиям.
В адрес 25 соцучреждений, которые получили фальсификат, направлены письма о необходимости принятия срочных мер. Поставщику объявлено предостережение.
Для выяснения причин поставки фальшивого масла был направлен запрос в Управление Россельхознадзора по трём регионам. В результате свыше 1,45 тонн масла были возвращены производителю.
Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан нашли пиццу и шаурму, изготовленную из сырья сомнительного качества.