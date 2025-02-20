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Posted 20 февраля, 06:26

Published 20 февраля, 06:26

Modified 20 февраля, 06:30

Updated 20 февраля, 06:30

Фальшивое масло обнаружено в Башкирии

В Башкирии нашли фальшивое масло

20 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.

Фальшивое масло обнаружено в Башкирии

В Республике Башкортостан обнаружено фальшивое масло, сообщает Россельхознадзор по РБ в четверг, 20 февраля.

В ходе мониторинга качества продукции, поставляемой в соцучреждения региона, 10 февраля были выявлены факты поставки фальсифицированной молочной продукции «Масло сладко-сливочное несоленое „Крестьянское“» производства ИП Стратенко Д. А. в учреждение здравоохранения Уфы.

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Исследование в лаборатории показало несоответствие продукции нормам по жирно-кислотному составу. Партия масла была признана не соответствующей необходимым требованиям.

В адрес 25 соцучреждений, которые получили фальсификат, направлены письма о необходимости принятия срочных мер. Поставщику объявлено предостережение.

Для выяснения причин поставки фальшивого масла был направлен запрос в Управление Россельхознадзора по трём регионам. В результате свыше 1,45 тонн масла были возвращены производителю.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан нашли пиццу и шаурму, изготовленную из сырья сомнительного качества.

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