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Posted 20 февраля, 04:50

Published 20 февраля, 04:50

Modified 20 февраля, 10:01

Updated 20 февраля, 10:01

Уфу и Китай свяжет прямой авиарейс

Уфу и Китай свяжет прямой авиарейс

20 февраля 2025, 04:50
Фото: 1MI.
Появились прямые рейсы из столицы Республики Башкортостан в китайскую провинцию Хайнань, следует из расписания «Аэрофлота» в четверг, 20 февраля.

Также присутствуют рейсы в указанную провинцию Китая из столицы соседнего Татарстана города Казань.

По предварительным данным, приводимым Tourdom.ru, по данным маршрутам воздушные суда авиакомпании начнут летать уже через месяц. Билетов на них в розничной продаже пока нет.

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Ещё в начале февраля было заявлено, что авиакомпания планирует расширение авиарейсов в Поднебесную. Причем акцент делали именно на двух вышеуказанных регионах.

Также отмечено, что перевозчик в ноябре 2024 года получил разрешение на полеты из Уфы и Казани в китайский город Санья, но пока они официально не анонсированы.

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Ранее Mkset писал о предстоящем запуске дополнительного авиарейса из башкирской столицы в Минск.

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