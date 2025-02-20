Уфу и Китай свяжет прямой авиарейс

Posted 20 февраля, 04:50
Published 20 февраля, 04:50
Modified 20 февраля, 10:01
Updated 20 февраля, 10:01
Также присутствуют рейсы в указанную провинцию Китая из столицы соседнего Татарстана города Казань.
По предварительным данным, приводимым Tourdom.ru, по данным маршрутам воздушные суда авиакомпании начнут летать уже через месяц. Билетов на них в розничной продаже пока нет.
Ещё в начале февраля было заявлено, что авиакомпания планирует расширение авиарейсов в Поднебесную. Причем акцент делали именно на двух вышеуказанных регионах.
Также отмечено, что перевозчик в ноябре 2024 года получил разрешение на полеты из Уфы и Казани в китайский город Санья, но пока они официально не анонсированы.