Уфимцы подрались из-за пива в Москве

В один из вечеров между супругами произошла ссора из-за, казалось бы, пустяка — бутылки пива. Вика хотела расслабиться после рабочего дня, но Ильдар внезапно решил отобрать у нее пенный напиток. Женщина не захотела уступать и вцепилась в бутылку. В ходе словесной перепалки Вика, не сдержавшись, ударила мужа бутылкой по голове. Ильдар, не ожидавший такого поворота событий, ответил ударом на удар, и между супругами завязалась настоящая драка.