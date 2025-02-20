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Posted 20 февраля, 04:44

Published 20 февраля, 04:44

Modified 20 февраля, 09:56

Updated 20 февраля, 09:56

Уфимцы подрались из-за пива в Москве

Уфимцы подрались из-за пива в Москве

20 февраля 2025, 04:44
Фото: mkset.ru.
Семейная ссора между супругами из Уфы в Москве переросла в жестокую драку из-за банальной бутылки пива, сообщает в четверг, 20 февраля, Telegram-канал SHOT.

Похоже, покорение столицы для уфимской пары обернулось настоящим испытанием. Как стало известно, 40-летний копирайтер Ильдар и его 31-летняя жена Вика, занимавшаяся онлайн-торговлей косметикой, переехали в Москву в поисках лучшей жизни, сняв квартиру в Митино. Ильдар, помимо написания текстов, подрабатывал монтажом электропроводки.

В один из вечеров между супругами произошла ссора из-за, казалось бы, пустяка — бутылки пива. Вика хотела расслабиться после рабочего дня, но Ильдар внезапно решил отобрать у нее пенный напиток. Женщина не захотела уступать и вцепилась в бутылку. В ходе словесной перепалки Вика, не сдержавшись, ударила мужа бутылкой по голове. Ильдар, не ожидавший такого поворота событий, ответил ударом на удар, и между супругами завязалась настоящая драка.

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Когда страсти улеглись, оба супруга обратились за медицинской помощью. У Ильдара зафиксировали рану головы, а вот у Вики последствия оказались гораздо серьезнее. Из отдела полиции ее увезли в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы на лице, голове и руках.

В отношении Ильдара в настоящее время проводится проверка. Возможно, причиной столь бурной реакции стало не только пиво, но и накопившаяся усталость, неустроенность в новом городе и бытовые проблемы.

Как ранее сообщал Mkset, ночная ссора на почве ревности в Уфе закончилась поножовщиной и похищением девушки.

В Уфе ссора закончилась поножовщиной
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