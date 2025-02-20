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Posted 20 февраля, 14:15

Published 20 февраля, 14:15

Modified 20 февраля, 16:11

Updated 20 февраля, 16:11

«Уфимские инженерные сети» лишили права рассылать квитанции

Уфимцам придут новые платежи за ЖКХ

20 февраля 2025, 14:15
Фото: 1MI.

«Уфимские инженерные сети» лишили права рассылать квитанции

Оплачивать коммуналку по-старому в Уфе и Башкирии больше не получится, заявили власти Республики Башкортостан в четверг, 20 февраля.

Полномочия по начислению платы за горячую воду и отопление, а также формированию квитанций передали Единому информационно-расчётному центру Башкирии. То есть, теперь платёжки по коммуналке будет рассылать именно это предприятие. Ранее всем этим сервисом занимались «Уфимские инженерные сети», однако контракт с ними на такую деятельность истёк.

По всем вопросам к ЕИРЦ РБ можно обращаться по следующим номерам:

  • +7-347-222-22-00;
  • +7-347-222-22-55;
  • +7-800-250-52-80.

В электронном виде оплачивать коммуналку можно в приложении «ЕИРЦ РБ — Мои платежи». Ресурс имеет также веб-версию.

ЖКХ Башкирии кардинально изменится с 1 марта
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Ранее Mkset рассказывал о других нововведениях в региональном ЖКХ, которые начнут действовать уже весной 2025 года.

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