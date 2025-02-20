Уфимцам придут новые платежи за ЖКХ

Posted 20 февраля, 14:15
Published 20 февраля, 14:15
Modified 20 февраля, 16:11
Updated 20 февраля, 16:11
Полномочия по начислению платы за горячую воду и отопление, а также формированию квитанций передали Единому информационно-расчётному центру Башкирии. То есть, теперь платёжки по коммуналке будет рассылать именно это предприятие. Ранее всем этим сервисом занимались «Уфимские инженерные сети», однако контракт с ними на такую деятельность истёк.
По всем вопросам к ЕИРЦ РБ можно обращаться по следующим номерам:
В электронном виде оплачивать коммуналку можно в приложении «ЕИРЦ РБ — Мои платежи». Ресурс имеет также веб-версию.
Ранее Mkset рассказывал о других нововведениях в региональном ЖКХ, которые начнут действовать уже весной 2025 года.