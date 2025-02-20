Уфимцам не стоит надеяться на праздник

Posted 20 февраля, 06:51
Published 20 февраля, 06:51
Modified 20 февраля, 06:53
Updated 20 февраля, 06:53
Многие уже предвкушали возможность отдохнуть лишний денек в честь 23 февраля, но увы, чуда не произойдет. В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно, когда праздник совпадает с выходным днем, следующий день объявляется нерабочим. Но в этот раз правило не сработает.
— Сокращенной недели в связи с Днем защитника Отечества не будет, — официально заявили в Администрации Ленинского района.
Почему так? Оказывается, перенос выходного запланирован на майские праздники. Вместо одного «бонуса» в феврале, уфимцы и все жители региона смогут насладиться отдыхом в мае. Отдыхать будем с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Как ранее сообщал Mkset, семейная ссора между супругами из Уфы в Москве переросла в жестокую драку из-за банальной бутылки пива.