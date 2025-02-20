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Posted 20 февраля, 06:51

Published 20 февраля, 06:51

Modified 20 февраля, 06:53

Updated 20 февраля, 06:53

Уфимцам не стоит надеяться на праздник

Уфимцам не стоит надеяться на праздник

20 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI.
Готовимся к обычному рабочему режиму: уфимцам не стоит ждать «короткой» недели в связи с Днем защитника Отечества, сообщает в четверг, 20 февраля, Администрация Ленинского района города.

Многие уже предвкушали возможность отдохнуть лишний денек в честь 23 февраля, но увы, чуда не произойдет. В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно, когда праздник совпадает с выходным днем, следующий день объявляется нерабочим. Но в этот раз правило не сработает.

— Сокращенной недели в связи с Днем защитника Отечества не будет, — официально заявили в Администрации Ленинского района.

Почему так? Оказывается, перенос выходного запланирован на майские праздники. Вместо одного «бонуса» в феврале, уфимцы и все жители региона смогут насладиться отдыхом в мае. Отдыхать будем с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Как ранее сообщал Mkset, семейная ссора между супругами из Уфы в Москве переросла в жестокую драку из-за банальной бутылки пива.

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