Уфимцам не стоит надеяться на праздник

Многие уже предвкушали возможность отдохнуть лишний денек в честь 23 февраля, но увы, чуда не произойдет. В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно, когда праздник совпадает с выходным днем, следующий день объявляется нерабочим. Но в этот раз правило не сработает.