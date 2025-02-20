Уфимский миллионер показал свою свадьбу

Posted 20 февраля, 07:54
Published 20 февраля, 07:54
Modified 20 февраля, 10:38
Updated 20 февраля, 10:38
По кадрам понятно, что мужчина женился 3 июня 2017 года. Видео включает в себя выход молодожёнов из подъезда, церемонию в ЗАГСе и проезд свадебного кортежа. Причем блогер в ролике передвигается с помощью бадика.
— Рустам, вы настоящий мужчина!!! Чувствовать физическую боль и улыбаться при этом могут единицы!!! , — написала Татьяна Л. В комментариях к видео.
— Молодые счастливы! Пронесите свою любовь всю жизнь, — написала Марина Ш.
Отметим, что из-за обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске мужчина лишился ног, но продолжил вести активный образ жизни и вести блог.
Ранее Рустам Набиев исполнил на видео песню на башкирском языке во время завтрака, чем порадовал подписчиков.