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Posted 20 февраля, 10:16

Published 20 февраля, 10:16

Modified 20 февраля, 10:58

Updated 20 февраля, 10:58

Уфимских студентов зазывают на работу в супермаркеты

Уфимских студентов ждёт место на кассе

20 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.

Уфимских студентов зазывают на работу в супермаркеты

В Минторге Республики Башкортостан обсудили перспектива сотрудничества со студотрядами для создания трудовых проектов в сети «Пятерочка», сообщает ведомство в четверг, 20 февраля.

Первый замминистра ведомства Василий Таболин подчеркнул важность подобного сотрудничества для повышения уровня трудоустройства молодежи в регионе.

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Со сторону руководства студотрядов было отмечена, что такая работа открывает новые горизонты для выпускников и студентов, давая им развиваться и зарабатывать. Стороны договорились о продолжении совместной работы. Планируется, что реализация проекта начнётся в скором времени. Точной даты в сообщении властей не указано.

Ранее в Минтруда Республики Башкортостан рассказали, чем грозит «теневое» трудоустройство, которое может на первый взгляд показаться выгодным из-за зарплат «в конверте».

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