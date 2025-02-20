Уфимских студентов ждёт место на кассе

Posted 20 февраля, 10:16
Published 20 февраля, 10:16
Modified 20 февраля, 10:58
Updated 20 февраля, 10:58
Первый замминистра ведомства Василий Таболин подчеркнул важность подобного сотрудничества для повышения уровня трудоустройства молодежи в регионе.
Со сторону руководства студотрядов было отмечена, что такая работа открывает новые горизонты для выпускников и студентов, давая им развиваться и зарабатывать. Стороны договорились о продолжении совместной работы. Планируется, что реализация проекта начнётся в скором времени. Точной даты в сообщении властей не указано.
Ранее в Минтруда Республики Башкортостан рассказали, чем грозит «теневое» трудоустройство, которое может на первый взгляд показаться выгодным из-за зарплат «в конверте».