Уфимские школьники в мороз могут остаться дома

Posted 20 февраля, 09:09
Published 20 февраля, 09:09
Modified 20 февраля, 10:51
Updated 20 февраля, 10:51
В связи с наступившими холодами, городские власти напомнили о температурном режиме в школах и рекомендовали ориентироваться на общепринятые нормы. Это значит, что ученики 1-4 классов могут не ходить в школу при температуре -25˚С, ученики 5-9 классов — при -27˚С, а старшеклассники (10-11 классы) — при -32˚С.
— Родители и законные представители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю, — подчеркнули в управлении образования.
То есть, даже если температура воздуха немного выше установленных норм, родители могут оставить ребенка дома, если считают, что ему будет тяжело добираться до школы в мороз. Важно помнить, что школы продолжают работать при любой температуре воздуха. По санитарным нормам, температура воздуха в классах не должна быть ниже +18˚С.
Как ранее сообщал Mkset, ученики башкирских школ готовятся к неожиданному повороту в образовании: в кабинетах появятся предметы, далекие от привычных учебников и тетрадей.