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Posted 20 февраля, 09:09

Published 20 февраля, 09:09

Modified 20 февраля, 10:51

Updated 20 февраля, 10:51

Уфимские школьники в мороз могут остаться дома

Уфимские школьники в мороз могут остаться дома

20 февраля 2025, 09:09
Фото: 1MI.
Сильные морозы дают школьникам шанс остаться дома и не посещать занятия, если температура воздуха опустится ниже определенной отметки, сообщает в четверг, 20 февраля, управление образования администрации Уфы.

В связи с наступившими холодами, городские власти напомнили о температурном режиме в школах и рекомендовали ориентироваться на общепринятые нормы. Это значит, что ученики 1-4 классов могут не ходить в школу при температуре -25˚С, ученики 5-9 классов — при -27˚С, а старшеклассники (10-11 классы) — при -32˚С.

— Родители и законные представители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю, — подчеркнули в управлении образования.

То есть, даже если температура воздуха немного выше установленных норм, родители могут оставить ребенка дома, если считают, что ему будет тяжело добираться до школы в мороз. Важно помнить, что школы продолжают работать при любой температуре воздуха. По санитарным нормам, температура воздуха в классах не должна быть ниже +18˚С.

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Как ранее сообщал Mkset, ученики башкирских школ готовятся к неожиданному повороту в образовании: в кабинетах появятся предметы, далекие от привычных учебников и тетрадей.

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