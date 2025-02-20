Уфимские школьники в мороз могут остаться дома

То есть, даже если температура воздуха немного выше установленных норм, родители могут оставить ребенка дома, если считают, что ему будет тяжело добираться до школы в мороз. Важно помнить, что школы продолжают работать при любой температуре воздуха. По санитарным нормам, температура воздуха в классах не должна быть ниже +18˚С.