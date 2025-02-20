Уфимка отбилась от коллекторов

Posted 20 февраля, 07:53
Published 20 февраля, 07:53
Modified 20 февраля, 10:35
Updated 20 февраля, 10:35
Жительница Салаватского района обратилась за помощью в службу судебных приставов, устав от постоянного давления со стороны ООО ПКО «Эверест». Коллекторы требовали от нее выплатить долг брата, засыпая женщину звонками и сообщениями.
Как выяснилось, номер телефона сестры был указан в кредитном договоре брата как дополнительный, но согласия на это женщина не давала. Более того, у коллекторов отсутствовало письменное согласие должника на взаимодействие с третьими лицами. Несмотря на это, «Эверест» активно названивал женщине, нарушая Федеральный закон №230-ФЗ.
Должностное лицо Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан рассмотрело материалы дела и признало ООО ПКО «Эверест» виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В результате, микрокредитную организацию оштрафовали на 50 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, уфимский наркокурьер попытался отмыть грязные деньги через криптовалюту, но попал под прицел правоохранителей.