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Posted 20 февраля, 07:53

Published 20 февраля, 07:53

Modified 20 февраля, 10:35

Updated 20 февраля, 10:35

Уфимка отбилась от коллекторов

Уфимка отбилась от коллекторов

20 февраля 2025, 07:53
Фото: ГУФССП России по РБ.
Назойливость коллекторов обойдется микрокредитной организации в круглую сумму, сообщает в четверг, 20 февраля, ГУФССП России по РБ.

Жительница Салаватского района обратилась за помощью в службу судебных приставов, устав от постоянного давления со стороны ООО ПКО «Эверест». Коллекторы требовали от нее выплатить долг брата, засыпая женщину звонками и сообщениями.

Как выяснилось, номер телефона сестры был указан в кредитном договоре брата как дополнительный, но согласия на это женщина не давала. Более того, у коллекторов отсутствовало письменное согласие должника на взаимодействие с третьими лицами. Несмотря на это, «Эверест» активно названивал женщине, нарушая Федеральный закон №230-ФЗ.

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Должностное лицо Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан рассмотрело материалы дела и признало ООО ПКО «Эверест» виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В результате, микрокредитную организацию оштрафовали на 50 000 рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимский наркокурьер попытался отмыть грязные деньги через криптовалюту, но попал под прицел правоохранителей.

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