Уфимка отбилась от коллекторов

Как выяснилось, номер телефона сестры был указан в кредитном договоре брата как дополнительный, но согласия на это женщина не давала. Более того, у коллекторов отсутствовало письменное согласие должника на взаимодействие с третьими лицами. Несмотря на это, «Эверест» активно названивал женщине, нарушая Федеральный закон №230-ФЗ.