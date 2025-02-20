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Posted 20 февраля, 10:08

Published 20 февраля, 10:08

Modified 20 февраля, 10:57

Updated 20 февраля, 10:57

Уфимка лишилась матки на операционном столе

Уфимка лишилась матки на операционном столе

20 февраля 2025, 10:08
Фото: 1MI.
Жизнь 43-летней уфимки висела на волоске, пока врачи не решились на сложную операцию, чтобы удалить огромную опухоль, сообщает в четверг, 20 февраля, Минздрав РБ.

Женщина обратилась в клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы с невыносимыми болями в животе. Обследование повергло врачей в шок — опухоль матки разрослась до 8 кг, заняв почти всю брюшную полость и добравшись до уровня груди. Разросшаяся опухоль сдавила сосуды и органы малого таза, нарушив кровообращение в ногах. В результате в сосудах образовались тромбы, которые, оторвавшись, попали в легкие, вызвав опасное состояние — тромбоэмболию легочных артерий.

Фото: Минздрав РБ

Операцию проводили в два этапа. Сначала сосудистые хирурги установили специальный фильтр в вену (кава-фильтр), чтобы предотвратить дальнейшее распространение тромбов по организму. Затем гинекологи провели лапаротомию — вскрытие брюшной полости — и удалили матку вместе с опухолью и придатками с обеих сторон.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, и женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии, ей пришлось пожертвовать репродуктивным здоровьем. К сожалению, огромный размер опухоли и возникшие осложнения не оставили врачам выбора — удаление матки было необходимой мерой для спасения жизни пациентки.

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Как ранее сообщал Mkset, после обычной операции жительница Салавата оказалась на грани жизни и смерти.

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