Уфимка лишилась матки на операционном столе

Женщина обратилась в клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы с невыносимыми болями в животе. Обследование повергло врачей в шок — опухоль матки разрослась до 8 кг, заняв почти всю брюшную полость и добравшись до уровня груди. Разросшаяся опухоль сдавила сосуды и органы малого таза, нарушив кровообращение в ногах. В результате в сосудах образовались тромбы, которые, оторвавшись, попали в легкие, вызвав опасное состояние — тромбоэмболию легочных артерий.