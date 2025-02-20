Уфимка лишилась матки на операционном столе

Posted 20 февраля, 10:08
Published 20 февраля, 10:08
Modified 20 февраля, 10:57
Updated 20 февраля, 10:57
Женщина обратилась в клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы с невыносимыми болями в животе. Обследование повергло врачей в шок — опухоль матки разрослась до 8 кг, заняв почти всю брюшную полость и добравшись до уровня груди. Разросшаяся опухоль сдавила сосуды и органы малого таза, нарушив кровообращение в ногах. В результате в сосудах образовались тромбы, которые, оторвавшись, попали в легкие, вызвав опасное состояние — тромбоэмболию легочных артерий.
Операцию проводили в два этапа. Сначала сосудистые хирурги установили специальный фильтр в вену (кава-фильтр), чтобы предотвратить дальнейшее распространение тромбов по организму. Затем гинекологи провели лапаротомию — вскрытие брюшной полости — и удалили матку вместе с опухолью и придатками с обеих сторон.
Несмотря на то, что операция прошла успешно, и женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии, ей пришлось пожертвовать репродуктивным здоровьем. К сожалению, огромный размер опухоли и возникшие осложнения не оставили врачам выбора — удаление матки было необходимой мерой для спасения жизни пациентки.
Как ранее сообщал Mkset, после обычной операции жительница Салавата оказалась на грани жизни и смерти.