Требовали миллион: двое мужчин и полицейский похитили парня в Башкирии

Так, в феврале 2024 года в полицию обратился 24-летний житель Туймазинского района и рассказал, что трое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли к сообщнику. По пути нападавшие избивали его и угрожали пистолетом, требуя миллион рублей. Когда жертву привезли, ему пригрозили рассказать полицейским, что тот якобы торгует наркотиками. Когда молодой человек передал злодеям ₽164’000, то только тогда его отпустили.