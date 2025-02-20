Требовали миллион: двое мужчин и полицейский похитили парня в Башкирии

Posted 20 февраля, 12:51
Published 20 февраля, 12:51
Modified 20 февраля, 13:59
Updated 20 февраля, 13:59
Так, в феврале 2024 года в полицию обратился 24-летний житель Туймазинского района и рассказал, что трое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли к сообщнику. По пути нападавшие избивали его и угрожали пистолетом, требуя миллион рублей. Когда жертву привезли, ему пригрозили рассказать полицейским, что тот якобы торгует наркотиками. Когда молодой человек передал злодеям ₽164’000, то только тогда его отпустили.
Через некоторое время трое подозреваемых были задержаны. Выяснилось, что один из них являлся сотрудником отдела МВД по Туймазинскому району. Его уволили из полиции после проверки.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Их сообщник, являющийся четвёртым, объявлен в розыск.
По данным СК по региону, уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о мужчине, которого посадили 14 февраля за похищение возлюбленной.