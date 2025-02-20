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Posted 20 февраля, 04:16

Published 20 февраля, 04:16

Modified 20 февраля, 09:52

Updated 20 февраля, 09:52

Жители Башкирии стали свидетелями странного тумана

Странный туман разгадывают в Башкирии

20 февраля 2025, 04:16
Фото: 1MI.

Жители Башкирии стали свидетелями странного тумана

Сюжет
Экология
Жители башкирского города Салават стали свидетелями странного тумана по дороге в город, о чём сообщили в местной группе «Город Салават» в четверг, 20 декабря.

Как отмечается в посте, явление наблюдалось накануне, в среду, 19 февраля. Автор поста интересуется, с чем оно может быть связано, и не случилось ли чего на местном комбинате.

— Странный туман, похож на обман, — вспоминает стихи из песни Ольга М.
— На комбинате случилось химпроизводство, — буднично констатирует Данил Б.
— Комбинат работает. Рабочие будни, — пишет Сергей Б.
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Отметим, что жители треугольника Салават-Стерлитамак-Ишимбай, в котором сосредоточено множество химических производств, часто жалуются на плохую экологическую обстановку в городах. Это показало и недавнее исследование качества воздуха в двух из указанных городах.

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