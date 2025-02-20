Странный туман разгадывают в Башкирии

Posted 20 февраля, 04:16
Published 20 февраля, 04:16
Modified 20 февраля, 09:52
Updated 20 февраля, 09:52
Как отмечается в посте, явление наблюдалось накануне, в среду, 19 февраля. Автор поста интересуется, с чем оно может быть связано, и не случилось ли чего на местном комбинате.
— Странный туман, похож на обман, — вспоминает стихи из песни Ольга М.
— На комбинате случилось химпроизводство, — буднично констатирует Данил Б.
— Комбинат работает. Рабочие будни, — пишет Сергей Б.
Отметим, что жители треугольника Салават-Стерлитамак-Ишимбай, в котором сосредоточено множество химических производств, часто жалуются на плохую экологическую обстановку в городах. Это показало и недавнее исследование качества воздуха в двух из указанных городах.