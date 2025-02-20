«Совковый» сервис, свистящие окна и стекло в еде — лучшие отели Уфы

Posted 20 февраля, 17:13
Published 20 февраля, 17:13
Modified 20 февраля, 18:19
Updated 20 февраля, 18:19
Так, по мнению специалистов, самый высокий уровень сервиса в Уфе демонстрируют отель «Азимут» и гостиница с громким названием «Башкирия».
Критерии, по которым места временного проживания получили такой статус — низкая доля негативных обращений в службу поддержки, достаточно число бронирований и отзывов, а также высокая долю положительных обзоров от гостей.
Однако мы решили изучить и отзывы посетителей, чей опыт оказался не таким позитивным. Для обзора брались комментарии с того же «Яндекса».
«Азимут»:
— Холод дичайший. Чтобы сходить в душ, надо занести в ванную обогреватель, при этом в спальне будет «тундра»! В гардеробной и в туалете морозильные камеры! В первое утро нас разбудил жуткий грохот сверху, оказывается, там спортзал. На просьбу поменять номер ответили, что все номера заняты. Во вторую ночь стало понятно почему так холодно в номере, на улице поднялся ветер и с окна так засвистело!
— Отдельного внимания заслуживает еда — ризотто в лобби — это краснодарский рис. А завтрак — как в школьной столовой, 80-е годы прошлого века.
— В 5 утра к нам в номер начал кто-то ломиться. Мы подумали, что это пьяные соседи, но попытки вломиться не прекращались. Пока думали что делать в такой ситуации — дверь в номер вскрыли, а мы уже успели открыть свой маленький «кирпичный завод». Слава всем богам, это оказалась всего лишь уборщица.
— Будьте предельно осторожны и осмотрительны! В ресторане гостиницы принесли пирожное с оргстеклом внутри!!!
— Специфика его в том, что ты находишься не в номере, а в прачечной. Всю ночь слушала, как работают стиральные машины. Звукоизоляции вообще никакой. Уснуть было сложно, проснулась уставшей.
— Ужасный сервис, со времён СССР там ничего не поменялось.