Сказочное сахарное мясо нашли в Башкирии

Posted 20 февраля, 08:13
Published 20 февраля, 08:13
Modified 20 февраля, 10:43
Updated 20 февраля, 10:43
Специалисты ведомства провели рейды по магазинам, торгующим семенами, и выявили аж 267 наименований сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Среди «нелегалов» оказались сорта с очень привлекательными названиями, которые так и манят к покупке: томаты «Сахарное мясо», «Японский трюфель», «Курочка-несушка», «Засолочная гирлянда», «Быстрел-скороспел», «Бурлык», «Голубая ель», «Гусиное яйцо», «Оранжевый раша», «Кулак Поддубного», огурцы «Оконно-балконный», «Кустик-хрустик», «Киопа» и перцы «Болгарский букет», «Примерный мужчина», «Большой начальник».
В чем проблема? Дело в том, что эти семена не прошли необходимые испытания и проверки. Покупая их, вы рискуете не получить заявленного урожая, вырастить больные растения или вообще остаться ни с чем. Россельхознадзор выдал продавцам предостережения о недопустимости таких нарушений. Ведомство напоминает, что реализация семян, не включенных в Госреестр, является нарушением законодательства.
Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов, оказавшихся без необходимых документов.