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Posted 20 февраля, 08:13

Published 20 февраля, 08:13

Modified 20 февраля, 10:43

Updated 20 февраля, 10:43

Башкирских фермеров обманывают магазины

Сказочное сахарное мясо нашли в Башкирии

20 февраля 2025, 08:13
Фото: mkset.ru.

Башкирских фермеров обманывают магазины

Перед посевной кампанией в Башкирии всплыла неприятная новость для огородников — в продаже обнаружено множество семян, которых нет в официальном реестре, сообщает в четверг, 20 февраля, Россельхознадзор по РБ.

Специалисты ведомства провели рейды по магазинам, торгующим семенами, и выявили аж 267 наименований сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Среди «нелегалов» оказались сорта с очень привлекательными названиями, которые так и манят к покупке: томаты «Сахарное мясо», «Японский трюфель», «Курочка-несушка», «Засолочная гирлянда», «Быстрел-скороспел», «Бурлык», «Голубая ель», «Гусиное яйцо», «Оранжевый раша», «Кулак Поддубного», огурцы «Оконно-балконный», «Кустик-хрустик», «Киопа» и перцы «Болгарский букет», «Примерный мужчина», «Большой начальник».

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В чем проблема? Дело в том, что эти семена не прошли необходимые испытания и проверки. Покупая их, вы рискуете не получить заявленного урожая, вырастить больные растения или вообще остаться ни с чем. Россельхознадзор выдал продавцам предостережения о недопустимости таких нарушений. Ведомство напоминает, что реализация семян, не включенных в Госреестр, является нарушением законодательства.

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Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов, оказавшихся без необходимых документов.

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