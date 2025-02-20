Сказочное сахарное мясо нашли в Башкирии

В чем проблема? Дело в том, что эти семена не прошли необходимые испытания и проверки. Покупая их, вы рискуете не получить заявленного урожая, вырастить больные растения или вообще остаться ни с чем. Россельхознадзор выдал продавцам предостережения о недопустимости таких нарушений. Ведомство напоминает, что реализация семян, не включенных в Госреестр, является нарушением законодательства.