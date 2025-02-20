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Posted 20 февраля, 05:21

Published 20 февраля, 05:21

Modified 20 февраля, 10:04

Updated 20 февраля, 10:04

Скандал с уфимским «Гагариным» взлетел до космоса

Скандал с уфимским «Гагариным» взлетел до космоса

20 февраля 2025, 05:21
Фото: 1MI.
Многолетнее «соседство» кальянной с именем Юрия Гагарина в Уфе вдруг стало предметом ожесточенных споров, сообщает в четверг, 20 февраля, телеканал «ВсяУфа».

Уфимская кальянная под названием «Гагарин», работающая уже больше восьми лет, внезапно оказалась в центре скандала. Региональное отделение Федерации космонавтики и некоторые депутаты считают, что использование имени первого космонавта в названии развлекательного заведения — это неуважение к его памяти и заслугам.

— Такого Юрий Гагарин бы, мягко говоря, не оценил. Унижает же имя этого человека, его заслуги перед Отечеством. Давайте завтра будет у нас какая-нибудь рюмочная Сергея Павловича Королёва или пельменная Циолковский. Как вы считаете, нормально это? — комментирует исполнительный директор башкортостанского отделения Федерации космонавтики России Сергей Плюхов.

Владелец кальянной Мурад Реджепов смотрит на ситуацию иначе. Он утверждает, что заведение, оформленное в космическом стиле и украшенное цитатами Гагарина, наоборот, популяризирует космонавтику среди молодежи.

— Нередко сюда приходят молодые люди, которые не слышали о первом человеке, побывавшем в космосе. Приходится вот дискуссировать на эту тему и объяснять им, кто такой Юрий Гагарин, вот откуда вообще его цитаты взялись, и, соответственно, им тоже это интересно становится, — объясняет Реджепов.

Несмотря на благие намерения владельца, с юридической точки зрения все не так однозначно. Согласно Гражданскому кодексу, использование имени известной личности в коммерческих целях без разрешения ее самой или наследников запрещено. Депутат Эльвира Аиткулова поддерживает возмущение общественности и считает, что недовольство граждан может стать основанием для обращения в суд. Представители Федерации космонавтики надеются, что при поддержке депутатов им удастся добиться переименования заведения.

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