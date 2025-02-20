Скандал с уфимским «Гагариным» взлетел до космоса

Несмотря на благие намерения владельца, с юридической точки зрения все не так однозначно. Согласно Гражданскому кодексу, использование имени известной личности в коммерческих целях без разрешения ее самой или наследников запрещено. Депутат Эльвира Аиткулова поддерживает возмущение общественности и считает, что недовольство граждан может стать основанием для обращения в суд. Представители Федерации космонавтики надеются, что при поддержке депутатов им удастся добиться переименования заведения.