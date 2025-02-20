Сегодня в Уфе: капризная весна, экологическая катастрофа и разборки нелегалов

Posted 20 февраля, 19:00
Published 20 февраля, 19:00
Modified 20 февраля, 19:00
Updated 20 февраля, 19:00
В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19°C… -21°C, на окраинах -24°C… -26°C, днём -10°C… -12°C.
Метеосводки дают крайне противоречивые прогнозы погоды на март в Уфе и Республике Башкортостан. Mkset попробовал найти ответ на вопрос, когда в регионе потеплеет и наступит весна.
На пятницу, 21 февраля, в столице Башкирии нет плановых отключений водоснабжения.
Из-за утечки днём четверга, 20 февраля, воды лишились абоненты по следующим адресам:
Появились прямые рейсы из столицы Республики Башкортостан в китайскую провинцию Хайнань. Также присутствуют рейсы в указанную провинцию Китая из столицы соседнего Татарстана города Казань.
По предварительным данным, приводимым Tourdom.ru, по данным маршрутам воздушные суда авиакомпании начнут летать уже через месяц. Билетов на них в розничной продаже пока нет.
В Республике Башкортостан выявлено 43 нарушения и 122 возможных нарушений природоохранного законодательства. Среди частых нарушений значатся неправильное размещение отходов, работа в недрах без лицензии, а также езда и стоянка машин на охраняемых природных территориях Республики Башкортостан.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о драке мигрантов в ночном клубе в Уфе.
В Сети гуляла информация, что 15 февраля в столице Республики Башкортостан мигранты из Таджикистана избили охранника ночного клуба, который отказал им в посещении заведения. По прибытии правоохранителей иностранцы оказали им сопротивление. В СК по РБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.