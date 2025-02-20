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Posted 20 февраля, 19:00

Published 20 февраля, 19:00

Modified 20 февраля, 19:00

Updated 20 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: капризная весна, экологическая катастрофа и разборки нелегалов

Сегодня в Уфе: капризная весна, экологическая катастрофа и разборки нелегалов

20 февраля 2025, 19:00
Фото: gelio.livejournal.com.
Сюжет
Экология
Главные новости и всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 21 февраля.

Погода в Уфе 21 февраля

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19°C… -21°C, на окраинах -24°C… -26°C, днём -10°C… -12°C.

Капризный март

Метеосводки дают крайне противоречивые прогнозы погоды на март в Уфе и Республике Башкортостан. Mkset попробовал найти ответ на вопрос, когда в регионе потеплеет и наступит весна.

Март покажет уфимцам капризный характер
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Перекрытия дорог в Уфе 21 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Отключения воды в Уфе 21 февраля

На пятницу, 21 февраля, в столице Башкирии нет плановых отключений водоснабжения.

Из-за утечки днём четверга, 20 февраля, воды лишились абоненты по следующим адресам:

  • ул. Менделеева 70а;
  • ул. Выборгская 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11б, 2, 4, 4/1, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14.
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Главные новости Уфы 21 февраля

Уфу и Китай свяжет прямой авиарейс

Появились прямые рейсы из столицы Республики Башкортостан в китайскую провинцию Хайнань. Также присутствуют рейсы в указанную провинцию Китая из столицы соседнего Татарстана города Казань.

По предварительным данным, приводимым Tourdom.ru, по данным маршрутам воздушные суда авиакомпании начнут летать уже через месяц. Билетов на них в розничной продаже пока нет.

В Башкирии плюют на экологию

В Республике Башкортостан выявлено 43 нарушения и 122 возможных нарушений природоохранного законодательства. Среди частых нарушений значатся неправильное размещение отходов, работа в недрах без лицензии, а также езда и стоянка машин на охраняемых природных территориях Республики Башкортостан.

Драку мигрантов в Уфе взяла на контроль Москва

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о драке мигрантов в ночном клубе в Уфе.

В Сети гуляла информация, что 15 февраля в столице Республики Башкортостан мигранты из Таджикистана избили охранника ночного клуба, который отказал им в посещении заведения. По прибытии правоохранителей иностранцы оказали им сопротивление. В СК по РБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ремонт превратит аэропорт Уфы во дворец
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