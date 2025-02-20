Сегодня в Уфе: капризная весна, экологическая катастрофа и разборки нелегалов

В Сети гуляла информация, что 15 февраля в столице Республики Башкортостан мигранты из Таджикистана избили охранника ночного клуба, который отказал им в посещении заведения. По прибытии правоохранителей иностранцы оказали им сопротивление. В СК по РБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.