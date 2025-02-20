«Салават Юлаев» против «Витязя»: где посмотреть и кто победит

Балашихинский «Витязь» подходит к матчу не в лучшей форме, потерпев два поражения подряд. Особенно обидным выдался матч против «Куньлуня», где команда Павла Десяткова уступила в серии буллитов, устроив настоящую перестрелку — 4:5. Затем последовало поражение от минского «Динамо» со счетом 2:4. Сам Десятков признает, что шансы на плей-офф остаются лишь теоретическими, а контракт с «Витязем» у него пока нет, поэтому о планах на будущее говорить рано. На данный момент «Витязь» занимает 10-е место в Западной конференции с 47 очками.