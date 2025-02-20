«Салават Юлаев» против «Витязя»: где посмотреть и кто победит

Posted 20 февраля, 11:05
Published 20 февраля, 11:05
Modified 20 февраля, 11:41
Updated 20 февраля, 11:41
На льду «Арена Балашиха» в 21:30 по уфимскому времени пройдет матч выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Витязь». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Балашихинский «Витязь» подходит к матчу не в лучшей форме, потерпев два поражения подряд. Особенно обидным выдался матч против «Куньлуня», где команда Павла Десяткова уступила в серии буллитов, устроив настоящую перестрелку — 4:5. Затем последовало поражение от минского «Динамо» со счетом 2:4. Сам Десятков признает, что шансы на плей-офф остаются лишь теоретическими, а контракт с «Витязем» у него пока нет, поэтому о планах на будущее говорить рано. На данный момент «Витязь» занимает 10-е место в Западной конференции с 47 очками.
«Салават Юлаев» также переживает не самый удачный период. Выездная серия началась с разгромного поражения от «Лады» в Тольятти со счетом 0:3. Ключевым моментом матча стало удаление до конца игры лучшего снайпера команды и всей лиги Джошуа Ливо за недовольство судейскими решениями. Эта потеря явно сказалась на моральном состоянии уфимцев. Команда находится на втором месте восточной конференции.
В текущем сезоне команды встречались один раз, и тогда «Салават Юлаев» одержал уверенную победу на домашнем льду со счетом 4:0.
Аналитики считают фаворитом матча «Салават Юлаев», предлагая коэффициент на их победу 1.80. Вероятность ничьей оценивается в 4.20, а победа «Витязя» — в 4.00. На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, а на тотал меньше 5.5 — за 1.75.