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Posted 20 февраля, 12:07

Published 20 февраля, 12:07

Modified 20 февраля, 16:24

Updated 20 февраля, 16:24

Рекордный мороз ударил в Башкирии

Рекордный мороз ударил в Башкирии

20 февраля 2025, 12:07
Фото: 1MI.
Арктический циклон принес в регион настоящую зимнюю сказку, однако со знаком минус, сообщает в четверг, 20 февраля, Башгидромет.

Нынче зима решила показать свой характер, обрушив на Башкирию волну по-настоящему крепких морозов. По данным синоптиков, в ночь на 20 февраля столбики термометров в большинстве районов рухнули до отметки -21°C…-29°C. А в горных и южных уголках региона мороз разгулялся не на шутку, достигнув -30°C…-35°C. Самая низкая температура была зафиксирована в заповедном Бурзянском районе, где автоматическая метеостанция Шульган-Таш показала леденящие душу -35,2°C.

Запад Башкирии, как ни странно, оказался немного благосклоннее — там градусники показали «всего» -17°C… -20°C. А вот в Уфе, как обычно, царит своя, уникальная атмосфера: от -18,3°C в районе улицы Зорге до ощутимых -25,3°C в аэропорту.

Уфимские школьники в мороз могут остаться дома
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Как ранее сообщал Mkset, сильные морозы дают школьникам шанс остаться дома и не посещать занятия, если температура воздуха опустится ниже определенной отметки.

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