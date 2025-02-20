Рекордный мороз ударил в Башкирии

Нынче зима решила показать свой характер, обрушив на Башкирию волну по-настоящему крепких морозов. По данным синоптиков, в ночь на 20 февраля столбики термометров в большинстве районов рухнули до отметки -21°C…-29°C. А в горных и южных уголках региона мороз разгулялся не на шутку, достигнув -30°C…-35°C. Самая низкая температура была зафиксирована в заповедном Бурзянском районе, где автоматическая метеостанция Шульган-Таш показала леденящие душу -35,2°C.