Рекордный мороз ударил в Башкирии

Posted 20 февраля, 12:07
Published 20 февраля, 12:07
Modified 20 февраля, 16:24
Updated 20 февраля, 16:24
Нынче зима решила показать свой характер, обрушив на Башкирию волну по-настоящему крепких морозов. По данным синоптиков, в ночь на 20 февраля столбики термометров в большинстве районов рухнули до отметки -21°C…-29°C. А в горных и южных уголках региона мороз разгулялся не на шутку, достигнув -30°C…-35°C. Самая низкая температура была зафиксирована в заповедном Бурзянском районе, где автоматическая метеостанция Шульган-Таш показала леденящие душу -35,2°C.
Запад Башкирии, как ни странно, оказался немного благосклоннее — там градусники показали «всего» -17°C… -20°C. А вот в Уфе, как обычно, царит своя, уникальная атмосфера: от -18,3°C в районе улицы Зорге до ощутимых -25,3°C в аэропорту.
Как ранее сообщал Mkset, сильные морозы дают школьникам шанс остаться дома и не посещать занятия, если температура воздуха опустится ниже определенной отметки.