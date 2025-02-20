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Posted 20 февраля, 07:14

Published 20 февраля, 07:14

Modified 20 февраля, 10:30

Updated 20 февраля, 10:30

В Башкирии ответили письма о мерах по защите от фенола

Ребёнок потерял сознание: Минздрав Башкирии выступил по поводу «фенольных» писем

20 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI.

В Башкирии ответили письма о мерах по защите от фенола

Минздрав Башкирии опровергает информацию о письмах для школ, распространяемых в соцсетях, касающихся защиты здоровья учеников от воздействия фенола, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 20 февраля.

В фейковых письмах шла речь о том, что в Стерлитамаке ребёнок потерял сознание, якобы надышавшись воздухом. Также говорится об участившихся случаях жалоб от граждан на проблемы с дыхательной системы, и перечислены меры, как этих проблем избежать.

Фото: Минздрав Башкирии

При этом в ведомстве отмечают, что в Стерлитамаке действительно имел место факт потери сознания ребёнком, но этот случай никак не связан с фенолом.

В региональном Минздраве подчеркивают, что не отправляли подобных писем в образовательные организации. Соответственно, распространенная по соцсетям информация причислена чиновниками от медицины к фейкам.

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Ранее жители соседнего со Стерлитамаком Салавата сообщали о странном тумане в городе, которые некоторые связали с работой местного комбината.

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