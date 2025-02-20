Ребёнок потерял сознание: Минздрав Башкирии выступил по поводу «фенольных» писем

В фейковых письмах шла речь о том, что в Стерлитамаке ребёнок потерял сознание, якобы надышавшись воздухом. Также говорится об участившихся случаях жалоб от граждан на проблемы с дыхательной системы, и перечислены меры, как этих проблем избежать.