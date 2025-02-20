Ребёнок потерял сознание: Минздрав Башкирии выступил по поводу «фенольных» писем

Posted 20 февраля, 07:14
Published 20 февраля, 07:14
Modified 20 февраля, 10:30
Updated 20 февраля, 10:30
В фейковых письмах шла речь о том, что в Стерлитамаке ребёнок потерял сознание, якобы надышавшись воздухом. Также говорится об участившихся случаях жалоб от граждан на проблемы с дыхательной системы, и перечислены меры, как этих проблем избежать.
При этом в ведомстве отмечают, что в Стерлитамаке действительно имел место факт потери сознания ребёнком, но этот случай никак не связан с фенолом.
В региональном Минздраве подчеркивают, что не отправляли подобных писем в образовательные организации. Соответственно, распространенная по соцсетям информация причислена чиновниками от медицины к фейкам.
Ранее жители соседнего со Стерлитамаком Салавата сообщали о странном тумане в городе, которые некоторые связали с работой местного комбината.