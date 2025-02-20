mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 13:06

Published 20 февраля, 13:06

Modified 20 февраля, 13:08

Updated 20 февраля, 13:08

Посевной календарь 2025 для Сибири: когда сажать и кому верить?

Посевной календарь 2025 для Сибири: когда сажать и кому верить?

20 февраля 2025, 13:06
Фото: pxhere. Посевной календарь 2025 для Сибири: когда сажать и кому верить?
Новый садовый сезон всегда вызывает массу вопросов у дачников и фермеров. Какие культуры когда сажать? На что обратить внимание, чтобы избежать распространенных ошибок? Мы собрали самые свежие тенденции и советы экспертов, чтобы помочь вам подготовиться к работе на участке.

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с тем, что разные источники дают разные даты посадки одной и той же культуры. Лунный календарь советует одно, агрономические рекомендации — другое, а народные приметы и вовсе могут сказать, что лучше сажать «в женский день». Разберемся, почему так происходит.

Разные подходы к расчету дат

  1. Лунный календарь: этот метод основан на фазах Луны. Считается, что растущая Луна способствует развитию надземной части растений, а убывающая — подземной. Поэтому, например, корнеплоды сажают на убывающей Луне, а томаты, перцы и огурцы — на растущей. Однако Луна — не единственный фактор, влияющий на рост.
  2. Агроклиматические условия: здесь во главе угла стоит температура воздуха и почвы. Например, в Сибири посадка огурцов в открытый грунт начинается не ранее конца мая — начала июня, потому что до этого земля еще не прогревается. В Центральной России их можно высаживать на пару недель раньше.
  3. Народные приметы: кто-то ориентируется на природные явления: цветение определенных деревьев, появление определенных птиц. Например, есть примета, что картофель стоит сажать, когда зацветает черемуха. Эти приметы основаны на многолетних наблюдениях за природой.
  4. Сортовые особенности: овощи бывают ранними, среднеспелыми и поздними. Например, томаты поздних сортов с длинным сроком вегетации (80–100 дней) необходимо сеять на рассаду раньше, чем раннеспелые сорта (50–60 дней).
Разные подходы к расчету дат
Разные подходы к расчету дат. Фото: 1MI

Посадочные даты 2025 года: что учитывать?

Согласно данным ученых, оптимальные сроки посадки рассчитываются по средней температуре воздуха и почвы. Для Сибири, например, в 2025 году ориентироваться стоит на такие периоды:

Февраль — март:

  • Перцы, баклажаны, поздние томаты — 1–15 февраля.
  • Лук-порей — 1–10 марта.
  • Клубника (из семян) — 10–20 февраля.

Апрель:

  • Среднеспелые томаты — 15 марта — 5 апреля.
  • Капуста белокочанная — 1–15 апреля.
  • Брокколи — 15–30 апреля.
  • Цветы (петунии, астры, бархатцы) — 15 марта — 5 апреля.

Май:

  • Пересадка рассады в теплицы (перцы, томаты, баклажаны) — 5–20 мая.
  • Посев в открытый грунт холодостойких культур (редис, морковь, свекла, капуста) — 1–15 мая.
  • Картофель — 15–30 мая.

Июнь:

  • Высадка теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, тыквы, бахчевые) — 1–15 июня.
  • Досев зелени (укроп, петрушка, шпинат) — 10–25 июня.
  • Пересадка рассады цветов в открытый грунт — 1–20 июня.
— В первую очередь нужно учитывать климатические особенности региона, а затем уже сверяться с Лунным календарем. Важно понимать, что даже в пределах одного региона даты могут сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий, — подтверждает эксперт Хромов Николай Владимирович, кандидат с.-х. наук.
Посадочные даты 2025 года: что учитывать?
Посадочные даты 2025 года: что учитывать?. Фото: pxhere

Влияние температуры на всхожесть

Температура играет ключевую роль в процессе прорастания семян. Недостаточное тепло замедляет всхожесть, а чрезмерное может привести к угнетению или гибели ростков.

Оптимальная температура для прорастания семян популярных культур:

  • Огурцы — минимум +15°C, оптимально +25–30°C.
  • Томаты — начинают прорастать при +10°C, но лучшее развитие происходит при +20–25°C.
  • Перец — требуется не менее +18°C, а оптимальная температура составляет +25–30°C.
  • Морковь — может всходить при +4–6°C, но лучше всего — при +15–20°C.
  • Картофель — высаживают при прогреве почвы до +8°C, а активный рост клубней происходит при +15–20°C.

Советы для улучшения всхожести:

  • Прогрев почвы: за 1–2 недели до посадки накройте грядки пленкой или агроволокном.
  • Замачивание семян: перед посадкой замочите семена в теплой воде или стимуляторах роста.
  • Отбраковка слабых семян: проверяйте семена, погружая их в солевой раствор (10 г соли на 200 мл воды). Всплывшие семена — некачественные.
  • Закаливание: для культур, чувствительных к холоду (например, томаты и перцы), закаливайте семена, чередуя температуру от +2°C до +20°C в течение нескольких дней.

Кому верить?

Единого правильного ответа нет. Лучший способ — это сочетать несколько методик:

  1. Ориентироваться на климат региона и температуру почвы.
  2. Учитывать сортовые особенности культуры.
  3. Использовать Лунный календарь как дополнительный ориентир, а не единственное руководство.
  4. Прислушиваться к опыту местных садоводов и агрономов.

Ранее эксперты подробно рассказали, когда сажать капусту на рассаду в 2025 году.

Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожайКак вырастить лук из семян и получить щедрый урожай: секреты агрономов
#Ольга Харина#Все материалы авторов#Огород#КЦ#Дом и сад#Огороды#Посевы#Огородники#График рассады 2025 год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика