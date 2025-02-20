Посевной календарь 2025 для Сибири: когда сажать и кому верить?

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с тем, что разные источники дают разные даты посадки одной и той же культуры. Лунный календарь советует одно, агрономические рекомендации — другое, а народные приметы и вовсе могут сказать, что лучше сажать «в женский день». Разберемся, почему так происходит.