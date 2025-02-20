Подручные наркобарона получили сроки в Башкирии

Posted 20 февраля, 12:24
Published 20 февраля, 12:24
Modified 20 февраля, 16:17
Updated 20 февраля, 16:17
Стерлитамакский городской суд поставил точку в истории троих жителей Башкирии, возрастом от 21 до 33 лет, которые решили подзаработать на «грязном» бизнесе. Их признали виновными в хранении и покушении на сбыт наркотиков.
Как выяснилось в суде, некий таинственный «босс» организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, куда в период с января по июль 2023 года устроились двое мужчин и женщина. Их задачей было забирать оптовые партии наркотических веществ и расфасовывать их для дальнейшей продажи в городе Салават и Стерлитамакском районе.
Однако, как говорится, сколько веревочке не виться… Незаконную деятельность курьеров пресекли сотрудники правоохранительных органов, а все приготовленные к продаже «зелья» были изъяты.
Суд назначил курьерам наказание от 9 до 14 лет и 3 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. А вот личность и судьба организатора интернет-магазина пока остается загадкой. Материалы дела в отношении главного наркобарона выделены в отдельное производство.