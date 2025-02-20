Подручные наркобарона получили сроки в Башкирии

Как выяснилось в суде, некий таинственный «босс» организовал интернет-магазин по продаже наркотиков, куда в период с января по июль 2023 года устроились двое мужчин и женщина. Их задачей было забирать оптовые партии наркотических веществ и расфасовывать их для дальнейшей продажи в городе Салават и Стерлитамакском районе.