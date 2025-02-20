Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев

Posted 20 февраля, 08:45
Published 20 февраля, 08:45
Modified 20 февраля, 10:48
Updated 20 февраля, 10:48
В преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день. Оказалось, что 14% мечтают о деньгах, 8% — о технике или инструментах для ремонта, а 7% не отказались бы от путешествия. Ножи для охоты, смартфоны, товары для спорта и отдыха также вошли в список желаемых подарков.
Однако реальность такова, что чаще всего мужчины получают на 23 февраля совсем не то, о чем мечтали. Самым популярным подарком остается одежда, включая носки и нижнее белье (17%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу за гигиеной (11%), а на третьем — нематериальные проявления любви и внимания (8%). Лишь 4% мужчин получают в подарок деньги. Стоит отметить, что целых 27% мужчин и вовсе остаются без подарков в этот день.
Как ранее сообщал Mkset, уфимцам не стоит ждать «короткой» недели в связи с Днем защитника Отечества.