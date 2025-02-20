Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев

Однако реальность такова, что чаще всего мужчины получают на 23 февраля совсем не то, о чем мечтали. Самым популярным подарком остается одежда, включая носки и нижнее белье (17%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу за гигиеной (11%), а на третьем — нематериальные проявления любви и внимания (8%). Лишь 4% мужчин получают в подарок деньги. Стоит отметить, что целых 27% мужчин и вовсе остаются без подарков в этот день.