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Posted 20 февраля, 08:45

Published 20 февраля, 08:45

Modified 20 февраля, 10:48

Updated 20 февраля, 10:48

Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев

Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев

20 февраля 2025, 08:45
Фото: 1MI.
Уфимские мужчины рискуют получить на День защитника Отечества совсем не то, о чем мечтают, сообщают в четверг, 20 февраля, результаты опроса SuperJob.

В преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день. Оказалось, что 14% мечтают о деньгах, 8% — о технике или инструментах для ремонта, а 7% не отказались бы от путешествия. Ножи для охоты, смартфоны, товары для спорта и отдыха также вошли в список желаемых подарков.

Однако реальность такова, что чаще всего мужчины получают на 23 февраля совсем не то, о чем мечтали. Самым популярным подарком остается одежда, включая носки и нижнее белье (17%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу за гигиеной (11%), а на третьем — нематериальные проявления любви и внимания (8%). Лишь 4% мужчин получают в подарок деньги. Стоит отметить, что целых 27% мужчин и вовсе остаются без подарков в этот день.

Уфимцам не стоит надеяться на праздник
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Как ранее сообщал Mkset, уфимцам не стоит ждать «короткой» недели в связи с Днем защитника Отечества.

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