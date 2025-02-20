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Posted 20 февраля, 08:42

Published 20 февраля, 08:42

Modified 20 февраля, 08:45

Updated 20 февраля, 08:45

Отпуск без виз: топ курортов с прямым перелётом из Уфы

Отпуск без виз: топ курортов с прямым перелётом из Уфы

20 февраля 2025, 08:42
Фото: mkset.ru.
Главные локации для отдыха в 2025 году, где у россиян не будет лишних забот с бюрократией, перечислили в четверг, 20 февраля, в Ассоциации туристических операторов России.
Куда все рвутся из Уфы
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Россия занимает 37 место в мировом рейтинге заграничных паспортов. Без предварительного оформления визы, а, значит, затрат времени, сил и денег, граждане России могут посетить 127 стран. Причем, таможенники 84 дружественных государств шлепнут штамп в загранник россиянина автоматом — виза ставится по прибытии, при прохождении границы. Еще пара шагов до ленты выдачи багажа, «зеленый коридор» — и вы прибыли в страну назначения.

Многие рассматривают безвизовые для россиян страны как вариант отпуска. К слову, среди 84 стран с визой по прибытию многие — довольно курортные локации. А куда можно улететь прямым рейсом на самолёте из Уфы в отпуск в 2025 году без лишней бюрократии?

Халявы больше не будет: туры в Турцию станут разорением для уфимцев
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Ассоциация туроператоров России представила топ безвизовых стран для отпуска россиян. Среди них на первом месте находится Турция. Прямые перелеты из Уфы в Турцию, согласно сезонному расписанию аэропорта, идут через курортную мекку россиян — Анталью. Оттуда можно быстро добраться до отелей и пляжей Аланьи и Сиде.

Уфимских туристов в Египте ждет неприятный сюрприз
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На втором месте по популярности у туристов из Уфы — туры в Египет. Здесь также нет сложностей с визой, но в зависимости от аэропорта прибытия — материк или Синайский полуостров — за штамп берут пошлину. Туры из Уфы в Египет идут через аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Улететь на самолете в отпуск в Египет из Уфы в 2025 году можно практически ежедневно: обслуживание авиасообщения между Башкирией и курортами Красного моря стоит в сезонном расписании регулярных рейсов. Для перелёта к пирамидам Гизы в Каир предстоит воспользоваться стыковочными рейсами или запастись терпением для путешествия на автобусе по пустыне.

Дубай и Китай за копейки манят уфимцев
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Не отстает в спросе и простоте визита любимый россиянами Дубай. Уфимцы могут находиться в ОАЭ без визы 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. «Боинги» из Уфы в Дубай летают четыре раза в неделю, так что можно совершить и короткий визит для лакомства модным шоколадом, и провести там полноценный отпуск. Самолеты в Шарджу из Уфы летают еще чаще — пять раз в неделю. В небе купившим туры в ОАЭ из Уфы придется провести порядка пяти часов.

Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде
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Замыкает топ курортных стран с прямым перелётом из Уфы Таиланд. Самолеты из Уфы в Пхукет вылетают ежедневно. Уфимцы могут без визы пробыть в Таиланде до 30 дней.

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