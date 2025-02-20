Отпуск без виз: топ курортов с прямым перелётом из Уфы

На втором месте по популярности у туристов из Уфы — туры в Египет. Здесь также нет сложностей с визой, но в зависимости от аэропорта прибытия — материк или Синайский полуостров — за штамп берут пошлину. Туры из Уфы в Египет идут через аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Улететь на самолете в отпуск в Египет из Уфы в 2025 году можно практически ежедневно: обслуживание авиасообщения между Башкирией и курортами Красного моря стоит в сезонном расписании регулярных рейсов. Для перелёта к пирамидам Гизы в Каир предстоит воспользоваться стыковочными рейсами или запастись терпением для путешествия на автобусе по пустыне.